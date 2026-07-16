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A Coruña

El párroco Ricardo Vázquez será el encargado de la iglesia de San Jorge

Sucederá a don Nicolás, que se jubila y se trasladará próximamente al Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en Eirís

Redacción
16/07/2026 22:51
Ricardo Vázquez, en la iglesia de Santiago
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Patricia G. Fraga
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El encargado de la iglesia de Santiago, Ricardo Vázquez, se hará cargo próximamente de la iglesia de San Jorge tras la jubilación de su actual párroco, don Nicolás

Tras la celebración de la misa matinal en honor a la virgen del Carmen en el propio templo de San Jorge, el vicario episcopal para la Vicaría de A Coruña, don Severino Suárez, que presidió la misa predicada por el párroco de la iglesia Castrense, Juan Antonio Mañán, anunció públicamente la jubilación de don Nicolás, que recibió un largo aplauso de los feligreses presentes. Don Nicolás, como se explicó, se trasladará próximamente a Eirís, al Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Tras este primer anuncio, el vicario anunció el nombramiento de Ricardo Vázquez como su sucesor, asumiendo la responsabilidad a lo largo de la próxima semana.

Vázquez llegó el pasado año desde Santiago de Compostela para hacerse cargo de la iglesia de Santiago. Tras aquel nombramiento, en una entrevista con El Ideal Gallego, aseguraba: "A mí me gusta que celebraciones tengan dignidad, belleza, que sean piadosas", algo que se autoimponía como reto en aquel momento.

Parroco Ricardo Vazquez Freire

Ricardo Vázquez | “La iglesia de Santiago es un tesoro que tenemos que conservar”

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