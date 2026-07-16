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A Coruña

El Palacio de la Ópera viaja hasta el mar Egeo en el último baile de ‘Mamma Mia!’

Miles de asistentes disfrutaron ayer del musical en la primera de sus catorce funciones en la urbe herculina

Dani Sánchez
Dani Sánchez
16/07/2026 23:36
Un momento de la primera función de ‘Mamma Mia!’, ayer, en el Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
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Tras tres temporadas de éxito en los que el musical ha girado por más de veinte ciudades y conquistado a más de 300.000 personas, A Coruña era la urbe elegida para cerrar el que ya es el mayor tour nacional de un musical en los últimos años. Durante la jornada de ayer, ‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado que, por unas horas, viajó a orillas del mar Egeo para bailar al ritmo de Sophie y Donna Sheridan en los que serán, por lo menos bajo esta producción, sus primeros pases en la ciudad pero sus últimos una vez dejen la urbe herculina el próximo 26 de julio. 

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Y es que, a pesar de que ‘Mamma Mia!’ ofrece un total de catorce funciones en el Palacio de la Ópera, muchos quisieron acudir a su estreno en la ciudad. Durante la noche de ayer, más de millar y medio de asistentes abarrotaron las butacas del Palacio y vibraron al son de algunos de los grandes éxitos de ABBA como ‘Dancing Queen’, ‘Gimme Gimme Guimme’ o ‘The Winner Takes It All’, entre otros.

En el escenario, Donna, Tania, Rossie, Sophie y Sky, junto a los tres posibles padres –y los otros 27 componentes del musical–, ofrecieron al público una nueva versión de la obra en la que se aplicaron cambios sustanciales en escenografía, vestuario e incluso coreografías originales. Entre el público, amigos, parejas e incluso padres e hijos, recordaron con nostalgia el fenómeno de la que fue una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

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Hasta el próximo 26 de julio, al menos nueve mil asistentes más pasarán por el recinto ubicado en la avenida de Arteixo para disfrutar de toda una experiencia visual, pero también auditiva, que provoca en el público todo un viaje a las playas de aguas turquesas y montañas cubiertas de pino de Skópelos. Aunque, en este caso, en vez de cantar y bailar a orillas del mar Egeo, lo harán a varios metros de uno un poco más frío.

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