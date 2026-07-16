El nuevo edil de Infraestructuras de A Coruña asumirá su cargo el lunes

Jesús Celemín, en una foto de archivo Archivo El Ideal gallego

Agosto se acerca y con él, el cierre del curso político. Pero primero es necesario que Jesús Celemín asuma su nuevo cargo como concejal de Infraestructuras después de la dimisión de su predecesora, Noemí Díaz. A tal fin, el Gobierno de Inés Rey celebrará un pleno extraordinario el próximo lunes.

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No será la primera vez que Celemín se siente en el hemiciclo municipal, dado que en el anterior mandato de Rey fue concejal de Cultura y Educación durante el primer mandato de Inés Rey. Antes de eso, fue edil en el pequeño municipio berciano de Bembibre, dado que es leonés.

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Celemín figura en el puesto número 12 de la lista del PSOE a las últimas municipales, así que a él le corresponde ocupar el puesto. Solo el de Infraestructuras, porque el otra área de la que se encargaba Díaz, Movilidad, ha pasado a manos de Montse Díaz, concejala de Seguridad Ciudadana.