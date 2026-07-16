El nuevo contrato de transporte público obligará a reordenar el mapa del autobús

Quintana. Buses urbanos Quintana

Una de las decisiones más importantes que tendrá que tomar a corto plazo el Gobierno local es cambiar el mapa actual de transporte público. El Ayuntamiento ha encargado un estudio previo a la licitación del nuevo contrato, cuyo contenido se desconoce. Sin embargo, ya se sabe por anteriores estudios que el sistema de A Coruña adolece de demasiadas rutas, con demasiadas paradas.

Hay que tener en cuenta que la compañía desconoce el uso de todas las paradas, porque únicamente registran los viajeros que suben, y no los que se bajan. Hay muchas paradas que, por estar próximas a la finalización de línea, únicamente tienen sentido como paradas de bajada y apenas nadie se sube, porque la parada que verdaderamente se usa para subirse al autobús es la de enfrente.

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Por ejemplo, la parada 411 (Comeanda), de la línea 6, sólo obtuvo un viajero en el año 2025, pero, sin embargo, su homóloga en el sentido contrario, la parada 413 (Comeanda) obtuvo 4.984 viajeros. Por tanto, esa parada no funciona como parada de recoger viajeros, pero sí tiene sentido para dejarlos. Desde Tranvías reconocen que es un valor bajo porque la media es de 60.121 viajeros por parada.

Las líneas que llevan a Nostián y Bens adolecen de falta de usuarios año tras año, igual que a A Zapateira

Sin embargo, hay puntos con menos frecuentados. El caso más extremo es el del puerto de Oza que atiende la linea 2A. En realidad, es un recorrido adicional, que solo se realiza en días laborables varias veces. En total, 500 trayectos al año, y en todos esos viajes, el año pasado solo recogió a un viajero. Es, por lo tanto, la más inútil de todas. El siguiente grupo de paradas menos utilizadas son la número 572 y la 571, ida y vuelta respectivamente en Nueva York, Zapateira. En ambas paradas llevaron en 2024 solamente 118 personas. Es decir, se recoge a una persona por cada 84 veces que pasa. Tranvías considera que se podría eliminar la 572 porque la 578 (Nueva York, Montespiño) se encuentra solo a 200 metros y la parada siguiente, a 327 metros.

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Otro ejemplo son las paradas en la avenida de Butano, de camino a la aldea de Nostián. En total han recogido a 242 personas en el año. Aproximadamente, se recoge a una persona por cada 6 veces que se pasa.

La lista de cinco paradas con menos viajeros se cierra con las de la carretera de Bens y chalés de la Refinería. Las dos parejas de parada (porque hay que contar las de ida y vuelta) forman parte del recorrido único hacia la aldea de Bens de la línea 6A. Desde Tranvías señalan que, dada la cercanía con las paradas de la avenida de Finisterre, parece razonable que mucha gente opte también por acercarse a las paradas donde confluyen ambas líneas y donde se tiene 12 minutos de frecuencia, en lugar de 42 minutos, con solo la 6A. Se recoge una persona por cada 14 o 22 viajes, pero al igual que en los casos anteriores, al no ser habitual parar, tampoco afecta significativamente al servicio. Sin embargo, es una demostración más de cómo es posible mejorar el actual mapa de líneas de bus.