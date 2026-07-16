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A Coruña

El misterioso accidente de tráfico de A Zapateira

El suceso se produjo en plena avenida de Nueva York

Esther Durán
16/07/2026 10:04
Accidente de tráfico en A Zapateira
Accidente de tráfico en A Zapateira
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 Los vecinos que en la mañana de este jueves pasaban por A Zapateira, y los que se acercaban por trabajo o por ocio al barrio, se encontraron con la sorpresa de ver un coche accidentado en una cuneta. 

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En concreto, el vehículo se encontraba en la avenida de Nueva York, en las cercanías de las instalaciones del Sporting Club Casino, al lado de la urbanización de Ultreya. Tanto la Policía Local de A Coruña como Emerxencias 112 de Galicia explicaron a este diario que no se había tenido constancia de ningún accidente, aunque los que sí se desplazaron al lugar fueron los Bomberos de la ciudad. 

Según informan estos, fueron requeridos poco antes de la una y media de la madrugada para limpiar restos de aceite y de carrocería que habían quedado esparcidos por la carretera.

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