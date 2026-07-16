El Entroido de Verán de Xuxán llenará la el barrio de diversión 

Fiestas del santo Job en Xuxán Javier Alborés

La plaza de Xuxán acogerá el próximo 26 de julio a partir de las 16:00 horas, una nueva edición del Entroido de Verán, una cita pensada para el disfrute para los más pequeños y para toda la familia, con actividades gratuitas, música y propuestas para todas las edades.

La programacación empezará a las 16:00 horas e incluirá hinchables y una fiesta de la espuma de acceso libre, además de animación musical a cargo de un DJ durante toda la jornada. El recinto contará también con una barra de comida y bebida para completar la oferta de ocio.

Uno de los momentos más esperados será el concurso de disfraces, en el que se premiarán las categorías al mejor disfraz infantil, mejor disfraz adulto y mejor disfraz de grupo.

Entre todas las personas participantes se sorteará además una estancia de dos días en familia en un establecimiento hostelero. Los socios de la Asociación de Vecinos de Xuxán recibirán una papeleta gratuita para el sorteo.

La organización anima a participar en una jornada que estará llena de música, actividades, diversión y muchas sorpresas.