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A Coruña

El Ayuntamiento impulsa de nuevo este verano la campaña de reciclaje “A túa lata ao amarelo”

En colaboración con la Fundación Cada Lata Cuenta estarán en las playas de Riazor y Orzán

Redacción
16/07/2026 18:47
La concejal Yoya Neira (c), durante la presentación del programa, este jueves
La concejal Yoya Neira (c), durante la presentación del programa 'A túa lata ao amarelo', este jueves
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El Ayuntamiento y Cada Lata Cuenta (Every Can Counts Foundation, entidad internacional que promueve el reciclaje de latas de bebidas en espacios públicos) colaboran de nuevo este verano en la campaña ambiental 'A túa lata ao amarelo', una de las iniciativas divulgativas del Gobierno de Inés Rey para fomentar el reciclaje entre la población.

Durante los meses de julio y agosto, educadores ambientales de Cada Lata Cuenta recorrerán las playas de Riazor y Orzán equipados con sus características mochilas recolectoras de latas para informar a coruñeses  y visitantes sobre la importancia de reciclar también durante los momentos de ocio.

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Además, realizarán encuestas para conocer los hábitos de reciclaje de los bañistas y seguir mejorando las campañas de sensibilización. Como en ediciones anteriores, la campaña incluirá también la instalación de banderas de señalización en los contenedores de reciclaje, una medida que demostró ser especialmente eficaz.

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, señaló que “o compromiso de toda a cidadanía coa correcta separación de residuos debe ser máis firme aínda en contornas como as nosas praias e na época estival”. “Visítannos miles de persoas e estas campañas contribúen a reforzar a mensaxe para todos os usuarios dos nosos areais e evitar non só os residuos na praia, senón a contaminación do mar e o risco para a biodiversidade e a economía ligada ao litoral”, agregó.

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