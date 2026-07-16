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A Coruña

De A Coruña al MIT de EEUU: Anabel Díaz, de ITG, realizará una estancia para investigar sobre robótica

Con esta iniciativa, podrá ampliar conocimientos, establecer sinergias con grupos de referencia internacional

Iván Aguiar
Iván Aguiar
16/07/2026 13:19
Anabel Díaz Labrador, de ITG
Anabel Díaz Labrador, de ITG
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Anabel Díaz Labrador, investigadora del centro tecnológico ITG y doctoranda industrial, realizará una estancia de investigación en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de este año. Esta experiencia internacional contribuirá a impulsar el desarrollo de nuevas soluciones en el ámbito de la robótica.

Oficina de ITG

ITG, con sede en A Coruña, protege las comunicaciones críticas en defensa con seguridad cuántica

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La estancia permitirá a esta investigadora ampliar conocimientos, establecer sinergias con grupos de referencia internacional y complementar el trabajo que desarrolla en el marco de su doctorado industrial, fortaleciendo la transferencia de conocimiento al sector, según destaca la entidad.

Perspectiva

Esta iniciativa ha contado con el apoyo del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) de la Universidade da Coruña (UDC), donde Anabel Díaz Labrador realiza su tesis doctoral bajo la dirección de José Luis Calvo Rolle, del grupo de Ciencia y Técnica Cibernética (CTC). En particular, el área Internacional del CITIC fue la responsable de impulsar esta colaboración.

ITG asegura que esta experiencia supone una "oportunidad" para seguir reforzando su capacidad investigadora y avanzar en el desarrollo de soluciones de robótica, incorporando nuevas perspectivas y metodologías procedentes de uno de los ecosistemas científicos y tecnológicos más reconocidos.

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