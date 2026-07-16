BiciCoruña entra en boxes

Un operario repara una bicicleta en el taller de BiciCoruña German Barreiros

La alcaldesa, Inés Rey, se dejó caer hoy por las nuevas instalaciones de BiciCoruña, en el polígono de A Grela, donde se reparar todas los vehículos que a diario usan los coruñeses. Cada una de estas bicicletas tiene una media de 18 usos al día, lo que es mucho más que la media de ciudades más grandes, como Madrid, que rondan los diez.

A finales de 2025 se finalizó la última fase de expansión con casi 80 estaciones y la flota llegó a las 700 unidades, lo que obligó a una transformación integral para mejorar la eficiencia. Son 800 metros cuadrados, el doble que la anterior ubicación en la avenida del Ferrocarril, lo que permite ordenar mejor los trabajos.

Por ejemplo, en el primer piso existe una sala de diagnóstico de motores eléctricos, dado que las bicicletas con asistencia al pedaleo son las favoritas de los usuarios. También hay puntos de recarga para los vehículos que se encargan de llevar las bicicletas a donde más necesarias son, lo que se denomina balanceo.

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Al acabar 2025 se había registrado 16.300 usuarios y en seis meses, casi 20.000. "O número vai aumentando, se seguen batendo usos (el tope en octubre fue de 203.000 y ya se rompió esa marca cuatro veces)", explicó rey. Y cuanto más usuarios, más personal se necesita. 2026 acabará con el doble de trabajadores de BiciciCoruña, el doble que antes.

Cada operario repara una media de ocho bicicletas por jornada: cambio de llantas, timbres, frenos... Excepto los motores, que hay que desmontar y enviar a una empresa especializada cada 15.000 kilómetros para cambiar la correa.

La alcaldesa asegura que el servicio se usa de manera responsable "salvo algunha cuestión de carácter puntual". "Os Coruñeses son respetuosos co patrimonio que é de todo. O que fai o taller e por desgaste, non por uso", declaró.