Alerta en el centro de A Coruña por una falsa alarma de incendio en un edificio de 20 pisos 

La Policía Local de A Coruña ha cortado el acceso a la avenida de Rubine después de que saltara una alarma en el número 20, un edificio de veinte pisos cuyo bajo está ocupado por Ibermutua Gallega.

Sin embargo, los bomberos tras inspeccionar la zona llegaron a la conclusión de que se trataba de una falsa alarma y que quizá alguien pulsó uno de los botones de emergencia que se encuentran en cada piso.

El incidente generó bastante alarma y preocupación, pero quedó descartado que hubiese ninguna clase de emergencia.