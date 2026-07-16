El aeropuerto de Alvedro cosecha el mejor primer semestre de su historia

Interior de la terminal de Alvedro Quintana

Alvedro nunca había vivido un año como este. Pese a la bajada de pasajeros en junio, si los datos se comparan con los del mismo mes del año pasado, el aeropuerto de A Coruña ha cosechado, de manera oficial, el mejor primer semestre de su historia. Ni 2019, año récord en la terminal, había registrado unas cifras similares a las de este 2026.

En concreto, entre enero y junio pasaron por el aeródromo coruñés 750.701 pasajeros, un 18,9% más que en el mismo periodo del año previo, cuando fueron 631.230. Este, a su vez, era mayor que los datos de 2024 (600.732). En el año prepandemia, cuando Alvedro alcanzó su techo, fueron 647.144 los viajeros que habían utilizado Alvedro pasa sus desplazamientos.

El cierre provisional de Lavacolla tiene mucho que ver, claro. Desde el 23 de abril Alvedro operó el grueso de las rutas de Lavacolla, debido a su cierre temporal hasta el 27 de mayo para acometer obras de renovación en su pista. Solo en mayo, el aeropuerto de A Coruña registró 195.135 pasajeros, un 74,8% más que en el mismo mes de 2025. En abril fueron 134.135, un 25,4% más. Pero tras el paso de este ‘huracán’ de viajeros, la terminal coruñesa registró un pequeño bajón en las estadísticas de AENA publicadas este martes.

El aeropuerto de A Coruña registró en junio un total de 107.799 pasajeros –87.336 menos que en mayo–, un dato ligeramente inferior al de junio de 2025, un 1,5%. Alvedro se quedó en abril sin dos rutas cuya ocupación media superaba mes a mes el ochenta por ciento. Valencia y Málaga, operadas por la aerolínea Volotea, desaparecieron de la parrilla justo antes de recibir el aluvión de vuelos de Lavacolla.

Además, la aerolínea confirmó que “no están previstas nuevas conexiones para 2026”. Mismo escenario se dio en el caso de la ruta a Londres-Gatwick, cuya compañía responsable era Vueling. También se dejó de operar unos días después.

El Consorcio de Turismo está poniendo todos sus esfuerzos, según su gerente, Antón Álvarez, en añadir a la oferta de Alvedro nuevas conexiones. Enlaces como “Bilbao, Sevilla, Alicante y Zaragoza”, en el ámbito nacional, y “Londres o Lisboa”, en el internacional, son algunas de las opciones que comentó hace un par de semanas. “Es de justicia dotar a Alvedro de ‘hubs’ que faciliten la conectividad con todo el mundo, como Londres y Lisboa. Pero estas son tan solo algunas de las conexiones en las que el Ayuntamiento trabaja de cara a los próximos meses.

Y es que el objetivo es licitar a finales de año las nuevas rutas para Alvedro. “Estamos finalizando la estrategia de conectividad aérea y tenemos la previsión de licitar las rutas en la última mitad del año para dotar al aeropuerto de mayor conectividad a finales de este año o principios del siguiente”, añadió el gerente del Consorcio.