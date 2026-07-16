A Coruña es la ciudad gallega que más redujo el número de coches en cinco años

Turismos estacionados en la ronda de Outeiro German Barreiros

La movilidad es una de las políticas que con más fuerza han tratado de condicionar las autoridades con medidas como la retirada de plazas de aparcamiento, implantación de la Zona 30 o la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El objetivo siempre ha sido reducir el número de vehículos privados y sustituirlos por el transporte público en sus diversas opciones (autobús, taxi o bicicleta, a través del servicio municipal). Y lo cierto es que, en los últimos años, se ha reducido el parque móvil de la ciudad, al tiempo que ha aumentado el número de conductores. Eso sí, los coches que subsisten son cada vez más antiguos, según se desprende de las estadísticas de la DGT correspondientes al año pasado.

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El descenso en el número de turismos no parece importante. En cinco años, de 2020 a 2025, pasaron de estar matriculados en A Coruña 114.067 a 110.328. Es decir, una reducción de un 3,3%, pero hay que tener en cuenta que la población en A Coruña en ese mismo período ha aumentado en 3.673 habitantes.

Es decir, que el número de turismos por habitante en A Coruña ha pasado de un turismo por cada 2,17 personas a uno por cada 2,27. Se trata del descenso más pronunciado de los siete grandes núcleos urbanos de Galicia y esto teniendo en cuenta que A Coruña siempre ha sido la ciudad que menos coches ha tenido en su parque móvil. Quizá esto sea debido a su escaso tamaño, dado que el término municipal coruñés abarca tan solo 37,8 kilómetros cuadrados, y a su gran densidad de población, lo que impulsa el desplazamiento a pie dentro de la ciudad.

De todos modos, en este lustro, las ciudades gallegas han actuado de diversos modos. Por ejemplo, Santiago ha sido la única en la que ha crecido el número de vehículos por habitante, pasando de 1,87 a 1,88. En el caso de Lugo, se ha estabilizado en 1,85. En el resto ha descendido, sobre todo en Vigo y en Pontevedra, pero en menor medida que en A Coruña.

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Esto puede entenderse como un éxito en la política municipal de movilidad. Sobre todo si se tienen en cuenta otras cifras, como el aumento de viajeros en el autobús municipal o en el servicio municipal de bicicletas. BiciCoruña. En el primer caso, no ha dejado de aumentar desde que se rebajó la tarifa con subvenciones públicas. El autobús urbano de A Coruña cerró 2025 con 28.557.617 viajes, un 3,7% más que en 2024, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.

Desde 2019, el número de viajes en la ciudad ha aumentado un 24,2%, frente al 17,4% de incremento medio en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta diferencia de casi siete puntos porcentuales evidencia una consolidación del transporte público más intensa en A Coruña.

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En cuanto a BiciCoruña, en el año 2025 contabilizó un total de 1.728.835 usos (385.382 usuarios más que en 2024). De media, 4.742 personas utilizaron las bicicletas cada día, lo que, en palabras de la alcaldesa, reduce el uso del transporte privado, así como las emisiones de CO2. Desde 2019, cuando Inés Rey llegó a la Alcaldía, el servicio multiplicó por ocho sus usos.

Sin embargo, el verdadero reto para la movilidad sigue siendo el metropolitano. Por eso el Ayuntamiento quiere impulsar un consorcio en el área.

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