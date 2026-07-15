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A Coruña

Udon Asian Food prepara su desembarco en A Coruña antes de final de año

La cadena abre su segundo restaurante en México y alcanza los diez locales en Latinoamérica

Ep
15/07/2026 14:29
Uno de los restaurantes Udon
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Udon Asian Food, la compañía española de restauración asiática, acelera su expansión internacional con la apertura de su segundo restaurante en México, que le permite alcanzar los diez locales en Latinoamérica.

En concreto, el nuevo establecimiento, ubicado en el centro comercial Town Square Metepec, refuerza la presencia de la marca en uno de sus mercados prioritarios en Latinoamérica y eleva hasta 83 su número de restaurantes operativos a nivel global, según informa la compañía.

Con esta nueva apertura, le enseña consolida su despliegue en México apenas un año después de su llegada al país y mantiene el ritmo de crecimiento previsto en su plan de expansión internacional. El restaurante está operado en modelo de franquicia por Grupo Opera Holdings, el mismo operador con el que abrió su primer establecimiento en México, ubicado en el Centro Comercial Miyana de Ciudad de México. Como parte de esta relación, se contempla la inauguración de varios locales más en el país durante este año.

Tras la llegada a Perú en abril, la compañía ha logrado el hito de acumular presencia en un total de diez países: España, Andorra, Portugal, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, México, Chile y Perú.

Ahora, con la nueva apertura en México, Udon alcanza también la cifra de 10 restaurantes en Latinomérica, mercado estratégico en el que ha puesto el foco de su expansión internacional en los últimos años. A dicha cifra se le suma en el continente americano los dos establecimientos de la compañía en Miami.

Durante el segundo semestre de 2026, la marca continuará impulsando su crecimiento internacional con nuevas aperturas previstas en Portugal y México, y también nacional, con un local planificado en A Coruña. En el caso de la ciudad herculina, estará situado en el número 2 de la plaza de Pontevedra, donde hasta hace unos años operaba la mítica Cadena 100.

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El director de expansión de Udon Asian Food, Jordi Quilez, se ha congratulado con esta apertura. "Es la segunda de un total de cuatro para este año y refuerza nuestra apuesta por México, un mercado con un gran potencial. Celebramos haber alcanzado la cifra de 10 restaurantes en latinoamérica y seguiremos trabajando para enriquecer la vida de las personas cada vez en más lugares", ha subrayado.

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