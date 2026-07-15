La paradoja del Puerto de A Coruña: pierde dinero a pesar de registrar un récord de ingresos en 2025

Puerto Exterior de Langosteira Carlota Blanco

La Autoridad Portuaria de A Coruña está envuelta en una paradoja muy llamativa: pierde dinero a pesar de que un año más ha registrado un récord de ingresos. Así se desprende del cierre de las cuentas anuales de la entidad correspondiente al ejercicio de 2025.

Según los datos del organismo portuario, se alcanzó una cifra de negocio de 32,04 millones de euros, lo que supone un hito histórico al superar los 32,02 millones que se habían alcanzado en 2024, que en aquel momento ya habían supuesto un récord. Este aumento del negocio no se traduce en números positivos en el global, ya que se contabilizaron pérdidas por 2,7 millones de euros, debido a los intereses a asumir por la devolución de los créditos con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Puertos del Estado.

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A pesar de que en 2025 se produjo una bajada en los tráficos con respecto a 2024, aumentaron los ingresos por las tasas portuarias. Las causas principales son el incremento de la pesca y del tráfico de cruceros y que las mercancías movidas en el Puerto son de mayor valor, especialmente las que opera Repsol vinculadas a la transición energética, según explicó la entidad que preside Martín Fernández Prado.

Esta situación paradójicano es nueva para la Autoridad Portuaria coruñesa, porque en 2024 se produjo un resultado similar, con ingresos de 32,02 millones y pérdidas de 3,3 millones de euros.

Pactos

De prolongarse esta situación en el tiempo, la situación financiera de este organismo dependiente del Ministerio de Transportes podría volverse complicada. Para evitarlo, la Autoridad Portuaria ha decidido cerrar dos importantes acuerdos que le permiten afrontar con más tranquilidad los próximos años, período en el que puede generar nuevos ingresos.

El Puerto coruñés anunció recientemente que ha alcanzado un acuerdo para refinanciar el crédito que mantenía con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Tras explorar diferentes opciones, este organismo explicó que se constató que las entidades bancarias privadas podrían ofrecer “condiciones más ventajosas”.

Finalmente, se optó por refinanciar la deuda con créditos con Abanca y BBVA, con 53,15 y 30 millones de euros, respectivamente. Esta cantidad se aplicará para cancelar el préstamo del BEI. Este crédito, con un importe total de 130 millones de euros, tiene pendientes de pago 83,15 millones de euros.

El otro préstamo se mantiene con Puertos del Estado, organismo con el que la entidad que preside Martín Fernández Prado ultima otro pacto. Con los requisitos actuales, entre 2027 y 2030 la entidad coruñesa debía amortizar 36,5 millones de euros del préstamo. Ahora, con la reordenación que se está avanzando entre ambas entidades, se amortizarán en este periodo 16,5 millones de euros.