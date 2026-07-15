Os Castros, Feáns, Monelos, As Xubias, O Portiño, Peruleiro y Mariñeiros: A Coruña se llena de fiestas este fin de semana

Procesión de la Virgen del Carmen en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

La Virgen del Carmen protagoniza un fin de semana en el que será casi imposible moverse por la ciudad de A Coruña sin encontrarse con una fiesta. Los barrios con tradición más marinera se echarán a la calle para celebrar como mandan los cánones festivos a una de las figuras más veneradas en Galicia.

Fiestas del Carmen en Feáns

Feáns celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen desde el viernes, 17 de julio y hasta el domingo 19. El barrio contará con un amplio programa musical y festivo que empezará con la actuación de Hugo Mosquera a las 20.30, Eli Morales a las 21.30 y la orquesta Cinema encargándose de la verbena desde las 23.00.

El sábado contará con la participación de los Viqueiras de Ordes, que desfilarán con cabezudos desde las 12.00 y la sesión vermú, desde las 13.30 estará amenizada por la orquesta Los Key. La música seguirá con las actuaciones de DJ Javito (17.00), Paco Pakolas (19.00), la Tuna de Veteranos de A Coruña (21.00) y una gran verbena nocturna con la propia orquesta Los Key a partir de las 22.00.

El domingo habrá música tradicional con Aturuxo a partir de las 12.00 y la charanga Sorcha, a las 13.00 y a las 16.30. Además, las fiestas de Feáns contará con una sesión vermú de la mano de la orquesta Travesía a partir de las 14.20, el tardeo de DJ Javito con la música de los años 80 y 90 (17.30) y, de nuevo, la orquesta Travesía a partir de las 20.00.

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Fiestas del Carmen en Feáns

Monelos celebra su gran fiesta popular

La explanada de Salvador de Madariaga acogerá el sábado 18 una nueva edición de las fiestas de Monelos, con una programación centrada en la participación vecinal y familiar. La jornada comenzará con un pasacalles de los Gaiteiriños y de Birloque Gaiteros, a partir de las 12.00, seguido del pregón al frente del cual estará Ángeles Huerta, directora de ‘Esquece Monelos’.

Durante todo el día habrá hinchables y fiesta de la espuma para los más pequeños, además de las actuaciones de Nuevo Plan (13.30), Amizades (17.30), Gaiteiriños e Birloque Gaiteiros (19.00), Nós Brigantium (20.30) y la formación Son de Camagüey, encargada de cerrar la jornada festiva a las 22.30.

Fiestas de Monelos

Peruleiro-Mariñeiros volverá a homenajear su carácter marinero

El barrio de Peruleiro-Mariñeiros volverá a proclamar su carácter marinero con sus fiestas dedicadas a la Virgen del Carmen.

Empezarán el viernes, 17 de julio, con la inauguración a las 20.00, seguida de la actuación de Begoña García a las 21.00 y de DJ Javito a las 23.30.

El sábado y el domingo se desarrollará, de 11.00 a 18.00 horas, un mercadillo de artesanía. además, la jornada de sábado empezará a las 11.00 con una chocolatada intergeneracional, seguida de cuentacuentos en gallego a las 12.00 con Laurita Pita en la plazuela del grupo de pescadores. A las 14.00 el grupo Miami se encargará de la sesión vermú y desde las 17.00 habrá fiesta de la espuma e hinchables. A las 19.00 la plazuela contará con la sesión de DJ JuanM y a las 21.00 le tocará al DJ Gramola. El grupo Miami regresará para la verbena de las 22.30 y a las 00.30 cerrará la jornada DJ JuanM.

Para el domingo el programa reserva una de las actuaciones del programa Arraigo, con pasacalles a cargo de Contiños da Feira a las 11.00 horas. A las 13.30 de la sesión vermú se encargarán Gremlins Pop Rock y e las 15.30 DJ Mon amenizará la sesión de tardeo. En la plazuela del grupo de pescadores estará a las 16.00 DJ JuanM y a las 17.00, también dentro del programa Arraigo, actuará la Nova Trova Coruñesa. La fiesta terminará con la actuación del grupo The Muppets desde las 20.00 horas.

Fiestas de Mariñeiros-Peruleiro

Romería de Os Castros: tres días de música tradicional y convivencia

El parque de San Diego será el escenario de la Romería de Os Castros, que se celebrará del 17 al 19 de julio, consolidada ya como una de las grandes citas del verano en los barrios coruñeses.

La fiesta empezará el viernes a las 19.00 con el pasacalles de Cántigas da Terra. A las 21.00 del pregón se encargarán Maika y Willy Sieiro Vázquez, hijos de Víctor Sieiro, y a las 21.15 actuarán Tres Pesos, seguidos de Xurxo Fernandes a las 22.30.

El sábado empezará con la alborada y el pasacalles del programa Arraigo de la mano de Donaire a partir de las 11.00. Maghúa se encargará a las 13.00 de la sesión vermú, a la que seguirá la comida popular. A las 16.00 habrá juegos y a las 17.00 actuará Cé, Orquestra Pantasma. El día terminará con tres actuaciones más: Acordeireta (21.00), Luar na Lubre (22.15) y DJ Misa (23.45).

El domingo Donaire se volverá a ocupar de las alboradas (12.00) y la actuación de las 13.00, que precederá a una nueva comida popular. Pan Sen Fron serán los que cierren la fiesta con su concierto desde las 16.00 horas.

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Romería de Os Castros

As Xubias celebra el Carmen con gastronomía, música y tradición marinera

El barrio de As Xubias celebrará un año más sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Este año la gastronomía será una de las grandes protagonistas, junto con una sorpresa: el pregonero. Desde la organización de este evento en A Coruña no han querido desvelar el secreto de su nombre, solo una cosa sobre él o ella: es el "veciño máis especial".

El programa de fiestas se abrirá el sábado, 18 de julio, a las 13.00 horas con el pregón y una sesión vermú amenizada por El Corta.

A las 14.00 se celebrará la presentación de las tortillas del concurso, que tendrá lugar a las 15.00, y que estará acompañada de una pulpeira en la plazoleta.

Por la tarde, los más pequeños serán los protagonistas de una búsqueda del tesoro desde las 17.00, junto con juegos populares. De la música tradicional se encargará la Asociación de Coros e Danzas Eidos desde las 19.00 horas.

A las 20.00 habrá una gran churrascada y a las 21.00 se sortearán jamones. Desde las 22.00 la música llega a la fiesta con Folkolicos, Kafé de Pota y Dj. La jornada se cerrará con fuegos artificiales a medianoche.

Al día siguiente, el 19 de julio, habrá sesión vermú desde las 14.00 con la Asociación Cultural Folclórica Folerpas. Desde las 15.00 se podrá degustar fideuá de zorza y queixo de Arzúa, y a las 16.00 comenzará el verbeneo de fin de fiesta.

La procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen será a las 17.00 y a las 18.00 se celebrará el juego de la rana.

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Cartel de las Fiestas del Carmen en As Xubias

O Portiño celebra el Carmen

El barrio de O Portiño celebrará el domingo 19 de julio sus fiestas del Carmen con una programación que pone en valor la identidad marinera de la zona.

La jornada comenzará con una sesión vermú en el puerto de O Portiño a las 13.30, amenizada por el dúo José Brea & Miguelón, acompañada de una comida popular con churrasco y fideuá.

Por la tarde, a las 18.00, tendrá lugar la misa en honor a la Virgen del Carmen en la iglesia parroquial de San Pedro de Visma, con la participación de la Coral Polifónica

El Eco, seguida de una procesión hasta el puerto acompañada por el grupo de gaitas Emilia Pardo Bazán.

La celebración continuará con la tradicional procesión marítima, una ofrenda floral y una exhibición de bombas de palenque. Como cierre de la jornada festiva, los vecinos podrán

participar desde las 19.00 en una romería popular con sardiñada y churrasco amenizada por el Dúo Miami.