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A Coruña

Más de 35.000 asistentes consolidan al Atlantic Pride como capital musical de la diversidad en el noroeste

Se trata de una cita ya imprescindible del calendario musical y cultural del verano en Galicia

Redacción
15/07/2026 16:22
El torbellino de Leticia Sabater puso el broche de oro en el ‘Orgullo do Norte’ y convirtió los jardines de Méndez Núñez en una fiesta
El torbellino de Leticia Sabater puso el broche de oro en el ‘Orgullo do Norte’ y convirtió los jardines de Méndez Núñez en una fiesta
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La séptima edición del Atlantic Pride, el festival del ‘Orgullo del Norte’, celebrada en A Coruña del 5 al 12 de julio cerró con éxito ocho jornadas de conciertos de la mano de festejadas propuestas como Zaharave, Miriam Rodríguez, Whigfield, Alba Reche, Julieta, María Isabel, Leticia Sabater, Tú peleas como una vaca, arde, Jonydasvie, Montedapena, raze, Terrae DJ’s, Choriza May, Pitita, Chloe Vittu, Electra, Kim Miller, Falda Santa o Sasha Moon. 

Se trata de una cita ya imprescindible del calendario musical y cultural del verano en Galicia, con una propuesta única y diversa que reúne descubrimiento musical y nostalgia, nuevas voces y grandes himnos del pop intergeneracional, iconos que forman parte de la memoria colectiva, talento y diversión drag y figuras gallegas emergentes que cada año ocupan un lugar fundamental en la programación del festival. 

Galería

El Atlantic Pride, en fotos

Los jardines de Méndez Núñez acogieron este viernes la actuación de Julieta una de las estrellas más esperadasVer más imágenes

La asistencia de público en esta séptima edición del Atlantic Pride mantuvo una buena salud, registrando cerca de 35.000 personas, pese a la tormenta vivida en Galicia la tarde del sábado, 11 de julio, a la celebración del Mundial de fútbol –con el partido disputado por la selección española la noche del viernes 10 de julio- y al ‘botellón’ que debilitó notablemente la estructura de un evento gratuito organizado por una asociación sin ánimo de lucro que se financia, también, gracias al consumo responsable en las barras del recinto, explican desde el evento. 

Un año más, el Atlantic Pride invitó a todos los públicos a sumarse a la fiesta y disfrutar de la diversidad del ‘Orgullo del Norte’ coruñés. “Celebramos a nuestra séptima edición como un festival Lgtbiq+ consolidado, abierto y diverso, nacido para celebrar la libertad, la visibilidad y el derecho a vivir el espacio público con orgullo”, apuntan desde Orgullo Coruña (ORCO). Y añaden: “Somos populares, intergeneracionales, libres y profundamente diversos. Nos gustan las sorpresas, romper etiquetas y construir una programación que no se parezca a ninguna. Esta es una de las singularidades de nuestro festival, del que muy pronto anunciaremos las fechas para la octava edición”. 

De cara a ella, aseguran que seguirán “trabajando con la voluntad firme de que todas las personas se sientan representadas y bienvenidas, para seguir situando A Coruña como un referente de la diversidad, la libertad y la celebración, apostando, de nuevo, por la señales de identidad de esta cita ya icónica”. 

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