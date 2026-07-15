Maltratan a un perro a plena luz del día en el centro de A Coruña

La Policía Local abre diligencias tras la reyerta Quintana

Una reyerta entre tres individuos que, según testigos y la propia Policía Local, estaban "bajo el efecto de alguna sustancia", terminó sobrecogiendo a todo aquel que se cruzó con ellos en su camino. Sobre las 15.30 horas de este miércoles, en la plaza de Lugo de A Coruña, tres hombres, uno de ellos con un perro, comenzaron a pelearse frente a una panadería de esta céntrica zona.

En medio de la discusión, el perro, que no podía librarse, "recibió patadas y uno de ellos incluso lo cogió y lo zarandeó", apuntan varios testigos. La gente, al ver la escena, llamó a la Policía Local. Minutos después, mientras el nerviosismo de los allí presentes seguía latente, aparecieron varios agentes, quienes procedieron a identificar a estos individuos y abrir diligencias por maltrato animal, informa la Policía.

Muchos de los testigos afirmaron sentirse indignados al no haber detenidos después de este desagradable momento. Y es que el hombre abandonó el lugar con su perro.