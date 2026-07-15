Los cinco retos de los que alerta el Foro Económico para Galicia

Presentación del anuario de 2026 del Foro Económico de Galicia Javier Alborés

El Foro Económico de Galicia ha presentado este miércoles en A Coruña las conclusiones del anuario de 2026 sobre la situación económica de Galicia. A pesar de encadenar dos años de notable crecimiento económico por encima de la media de la Eurozona, la dirección de esta entidad advierte de que es importante afrontar cinco retos de cara a las incertidumbres internacionales y carencias estructurales internas.

​Mantener el diferencial de crecimiento con Europa

Consiste en consolidar la brecha positiva de crecimiento respecto a los socios europeos. Tras un periodo de dinamismo en el que la economía gallega avanzó a un ritmo superior al de potencias como Francia o Alemania, el desafío radica ahora en sostener esta productividad en el tiempo. La dirección del Foro insiste en que no se puede caer en la autocomplacencia, especialmente ante los síntomas de envejecimiento poblacional que amenaza el potencial a largo plazo.

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Resistir el impacto de la tormenta arancelaria

Galicia cuenta con una economía fuertemente exportadora, sustentada en pilares como la automoción, el sector naval, el textil y el agroalimentario. Sin embargo, el Foro detecta una creciente vulnerabilidad ante los cambios geopolíticos globales, señalando de forma directa el impacto de la guerra de aranceles y las decisiones de política económica internacional que generan inestabilidad y encarecen las cadenas de valor.

Gestionar la anomalía de la prórroga presupuestaria estatal

El tercer obstáculo señalado es la parálisis a nivel estatal en materia de presupuestos. El Foro califica de anomalía el hecho de que España sume tres años consecutivos de prórroga presupuestaria, una situación sin precedentes que restringe la capacidad de inversión pública, frena dotaciones clave y dificulta de forma drástica la planificación económica de las comunidades autónomas.

Urgir la reforma de la financiación autonómica

Ligado al punto anterior, estos expertos urgen a reformular un sistema de financiación autonómica que tachan de "obsoleto". El modelo actual, según detalla el Foro, muestra claros síntomas de agotamiento y obliga a recurrir constantemente a parches legislativos, decretos-ley o transferencias de última hora para poder sostener los servicios públicos esenciales, cuyo coste se ha disparado debido a factores demográficos y sanitarios.

Frenar los niveles de absentismo laboral

Por último, el Foro Económico pone una nota de atención prioritaria sobre el mercado de trabajo gallego: el incremento del absentismo. Los indicadores en Galicia sitúan a la comunidad autónoma en una posición desfavorable en comparación con el resto del Estado, un problema que los analistas piden resolver de forma conjunta mediante el diálogo social entre sindicatos, organizaciones empresariales y la Xunta de Galicia para no comprometer la productividad de las empresas.