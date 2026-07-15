La investigadora de la UDC Amparo Alonso, galardonada con el Premio Nacional de Informática
El galardón reconoce su "amplia trayectoria" en la investigación y en la docencia en el ámbito de la inteligencia artificial
La investigadora María Amparo Alonso Betanzos, catedrática de la Universidade da Coruña (UDC) e investigadora del Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (Citic) ha sido distinguida con el Premio Nacional de Informática José García Santesmases, uno de los máximos reconocimientos de la informática española y otorgado por la Sociedad Científica Informática de España (SCIE) y la Fundación BBVA.
Según ha explicado la UDC en una nota de prensa, el galardón reconoce su "amplia trayectoria" en la investigación y en la docencia en el ámbito de la inteligencia artificial, así como su "papel clave" en la "promoción, divulgación e impulso" de esta disciplina.
El jurado se ha referido especialmente a sus contribuciones al desarrollo de una inteligencia artificial "escalable, explicable y sustentable", mediante nuevas metodologías de 'machine learning' que incorporan aspectos como la dimensionalidad de los datos, la transparencia y la eficiencia de los modelos más allá de las métricas tradicionales.
En concreto, Amparo Alonso desarrolla su labor docente en la Facultad de Informática de la UDC y es investigadora en el Citic, donde consolidó su trayectoria científica en el ámbito de la inteligencia artificial y del 'machine learning'.
Además, la UDC ha destacado que su trabajo contribuyó al avance de sistemas inteligentes "más fiables, eficientes y comprensibles", con aplicaciones en distintos ámbitos y una destacada proyección internacional.