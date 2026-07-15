La investigadora de la UDC Amparo Alonso, galardonada con el Premio Nacional de Informática

19 enero 2024 página 14Amparo Alonso, en el centro, cuando fue nombrada parte de la Real Orden de Caballeros de María Pitael palacio municipal. Andy Pérez

La investigadora María Amparo Alonso Betanzos, catedrática de la Universidade da Coruña (UDC) e investigadora del Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (Citic) ha sido distinguida con el Premio Nacional de Informática José García Santesmases, uno de los máximos reconocimientos de la informática española y otorgado por la Sociedad Científica Informática de España (SCIE) y la Fundación BBVA.

Según ha explicado la UDC en una nota de prensa, el galardón reconoce su "amplia trayectoria" en la investigación y en la docencia en el ámbito de la inteligencia artificial, así como su "papel clave" en la "promoción, divulgación e impulso" de esta disciplina.

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El jurado se ha referido especialmente a sus contribuciones al desarrollo de una inteligencia artificial "escalable, explicable y sustentable", mediante nuevas metodologías de 'machine learning' que incorporan aspectos como la dimensionalidad de los datos, la transparencia y la eficiencia de los modelos más allá de las métricas tradicionales.

En concreto, Amparo Alonso desarrolla su labor docente en la Facultad de Informática de la UDC y es investigadora en el Citic, donde consolidó su trayectoria científica en el ámbito de la inteligencia artificial y del 'machine learning'.

Además, la UDC ha destacado que su trabajo contribuyó al avance de sistemas inteligentes "más fiables, eficientes y comprensibles", con aplicaciones en distintos ámbitos y una destacada proyección internacional.