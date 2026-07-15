Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Hace 25 años | Aparece un cadáver en aguas de San Roque

Hace 75 años se ponía en marcha el servicio de pasajeros entre el puerto y la playa de Santa Cristina

Belén Cebey
Belén Cebey
15/07/2026 05:00
L *** Local Caption *** 15 JULIO 2001 PORTADAEL CADAVER DE UN ANCIANO APARECE FLOTANDO EN LA PLAYA DE SAN ROQUE POLICIA NACIONAL Y CRUZ ROJA COLABORARON EN LAS LABORES DE RECUPERACION E IDENTIFICACION DEL CADAVER
Efectivos de emergencias, junto al cadáver del hombre hallado en San Roque
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Hace 25 años, en 2001, efectivos de la Policía Nacional y Cruz Roja participaron en el rescate de un cadáver del mar tras por la zona de San Roque; en 1976, hace 50 años, Amancio Prada ofrece un recital en la ciudad dentro del ciclo “Noches de la Ciudad Vieja”; hace 75 años, en 1976, se pone en marcha el servicio de pasajeros entre el puerto de La Coruña y la plaza de Santa Cristina y hace 100 años en 1926, el ministro de Instrucción Pública, Nicolás Arias, visita la ciudad.

Hace 25 años | Encuentran el cadáver de un hombre flotando en las aguas de San Roque

El mar, una vez más, es fuente de malas noticias en la ciudad. Las aguas de la costa de San Roque arrastraron cerca de la orilla, a media tarde, el cuerpo de un varón adulto. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Nacional que dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencias para recuperar el cadáver. El cuerpo fue descubierto por un viandante que paseaba por la zona. Al percatarse de su presencia alertó a los efectivos policiales. Las primeras hipótesis apuntan a que se trata de un varón de 82 años que salió de su casa por la mañana. El estado del cuerpo indicaba que llevaba diez horas en el mar. El cadáver apareció a medio vestir.

Portada de El Ideal Gallego del 15 julio de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 15 julio de 2001
Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Recital de Amancio Prada en el ciclo “Noches de la Ciudad Vieja”

Con enorme asistencia de público e inmensa mayoría juvenil se celebró a las once y media de la noche un recital del cantante y autor Amancio Prada en la iglesia de San Jorge, acompañado por Eduardo Gattinoni, violonchelo, y Alejandro Massó, teorba y otros instrumentos. El concierto, de ambiente “caldeado”, al principio, tuvo dos partes: en la primera, poemas rosalianos musicados por Prada e interpretados por él mismo y por Gattinoni; y en la segunda, temas populares arreglados por el cantante y ejecutados por los tres intérpretes, así como algunas danzas renacentistas. La actuación fue un éxito total. 

Por otra parte, el Teatro Colón acogió un concierto de la Escuela de Danza y Música de Galicia de la Diputación Provincial coruñesa.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de julio de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 15 de julio de 1976
Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Servicio de pasajeros entre el puerto y la playa de Santa Cristina

La Comandancia Militar de Marina velando por los intereses del público, a propuesta del “Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones”, acordó: “Que a partir del día de hoy se establezcan dos escalerillas de embarque y desembarque, una que es la situada en las proximidades del Club Náutico y otra, ya actualmente utilizada, frente a la Aduana. El Sindicato había propuesto una escalerilla, pero la Comandancia, para mayor comodidad de los usuarios designa dos. Se fija para los días laborales un horario que se iniciará a partir de las 10.30 horas, realizándose sin interrupción desde cada una de las escalerillas cada treinta minutos, cesando el servicio los días laborales a las diez de la noche y los domingos a las once”.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de julio de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 15 de julio de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Visita a La Coruña del ministro de Instrucción Pública

El jefe de la Sección de Instrucción pública del Gobierno civil, don Nicolás Arias, realiza, por orden del gobernador señor Pérez y García de Argüelles, diferentes gestiones en favor de la enseñanza en esta ciudad y de la provincia. El señor Suárez Somonte recibe afectuosamente al señor Arias Andreu y escucha las iniciativas del gobernador de esa provincia, referentes al Congreso y Certamen pedagógicos y Cursillo de perfeccionamiento que han de celebrarse el octubre próximo, y ofrece apoyar cerca del señor Ministro las oportunas propuestas. El director general comenta en tonos altamente laudatorios la campaña de su amigo el señor Pérez y García Argüelles en pro de los intereses de la enseñanza.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de julio de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 15 de julio de 1926
Archivo El Ideal Gallego
Una de las vías del polígono de Sabón

Hace 25 años | El polígono empresarial de Arteixo ofrecerá cobertura al Puerto Exterior

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

L *** Local Caption *** 15 JULIO 2001 PORTADAEL CADAVER DE UN ANCIANO APARECE FLOTANDO EN LA PLAYA DE SAN ROQUE POLICIA NACIONAL Y CRUZ ROJA COLABORARON EN LAS LABORES DE RECUPERACION E IDENTIFICACION DEL CADAVER

Hace 25 años | Aparece un cadáver en aguas de San Roque
Belen Cebey
22 mayo 2024 La calle Sol, cuando aún tenia adoquines

El pavés
Luís Pousa
Emilio Barrul, en Labañou, su barrio natal

Emilio Barrul | “Mucha gente dice que tengo algo especial y una forma de cantar propia”
Dani Sánchez
Salón de la suite B-51/53/55 del ‘Titanic’, la ocupada por Thomas, tomada el 10 de abril de 1912. En su chimenea, la estufa eléctrica empotrada que en la película de James Cameron se replicó en el camarote de Rose

El papel de la suite del ‘coruñés’ del ‘Titanic’ en el filme de James Cameron
Rubén Ventureira