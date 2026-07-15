Hace 25 años | Aparece un cadáver en aguas de San Roque

Efectivos de emergencias, junto al cadáver del hombre hallado en San Roque Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, efectivos de la Policía Nacional y Cruz Roja participaron en el rescate de un cadáver del mar tras por la zona de San Roque; en 1976, hace 50 años, Amancio Prada ofrece un recital en la ciudad dentro del ciclo “Noches de la Ciudad Vieja”; hace 75 años, en 1976, se pone en marcha el servicio de pasajeros entre el puerto de La Coruña y la plaza de Santa Cristina y hace 100 años en 1926, el ministro de Instrucción Pública, Nicolás Arias, visita la ciudad.

Hace 25 años | Encuentran el cadáver de un hombre flotando en las aguas de San Roque

El mar, una vez más, es fuente de malas noticias en la ciudad. Las aguas de la costa de San Roque arrastraron cerca de la orilla, a media tarde, el cuerpo de un varón adulto. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Nacional que dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencias para recuperar el cadáver. El cuerpo fue descubierto por un viandante que paseaba por la zona. Al percatarse de su presencia alertó a los efectivos policiales. Las primeras hipótesis apuntan a que se trata de un varón de 82 años que salió de su casa por la mañana. El estado del cuerpo indicaba que llevaba diez horas en el mar. El cadáver apareció a medio vestir.

Portada de El Ideal Gallego del 15 julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Recital de Amancio Prada en el ciclo “Noches de la Ciudad Vieja”

Con enorme asistencia de público e inmensa mayoría juvenil se celebró a las once y media de la noche un recital del cantante y autor Amancio Prada en la iglesia de San Jorge, acompañado por Eduardo Gattinoni, violonchelo, y Alejandro Massó, teorba y otros instrumentos. El concierto, de ambiente “caldeado”, al principio, tuvo dos partes: en la primera, poemas rosalianos musicados por Prada e interpretados por él mismo y por Gattinoni; y en la segunda, temas populares arreglados por el cantante y ejecutados por los tres intérpretes, así como algunas danzas renacentistas. La actuación fue un éxito total.

Por otra parte, el Teatro Colón acogió un concierto de la Escuela de Danza y Música de Galicia de la Diputación Provincial coruñesa.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Servicio de pasajeros entre el puerto y la playa de Santa Cristina

La Comandancia Militar de Marina velando por los intereses del público, a propuesta del “Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones”, acordó: “Que a partir del día de hoy se establezcan dos escalerillas de embarque y desembarque, una que es la situada en las proximidades del Club Náutico y otra, ya actualmente utilizada, frente a la Aduana. El Sindicato había propuesto una escalerilla, pero la Comandancia, para mayor comodidad de los usuarios designa dos. Se fija para los días laborales un horario que se iniciará a partir de las 10.30 horas, realizándose sin interrupción desde cada una de las escalerillas cada treinta minutos, cesando el servicio los días laborales a las diez de la noche y los domingos a las once”.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Visita a La Coruña del ministro de Instrucción Pública

El jefe de la Sección de Instrucción pública del Gobierno civil, don Nicolás Arias, realiza, por orden del gobernador señor Pérez y García de Argüelles, diferentes gestiones en favor de la enseñanza en esta ciudad y de la provincia. El señor Suárez Somonte recibe afectuosamente al señor Arias Andreu y escucha las iniciativas del gobernador de esa provincia, referentes al Congreso y Certamen pedagógicos y Cursillo de perfeccionamiento que han de celebrarse el octubre próximo, y ofrece apoyar cerca del señor Ministro las oportunas propuestas. El director general comenta en tonos altamente laudatorios la campaña de su amigo el señor Pérez y García Argüelles en pro de los intereses de la enseñanza.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego