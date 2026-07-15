Fallece el periodista y escritor coruñés Tomás Bárbulo

Tomás Bárbulo EFE

El periodista y escritor Tomás Bárbulo, que recientemente había publicado su última novela 'Aaiún', ha fallecido este miércoles, según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la familia.

Bárbulo, que ha sido miembro fundador de los diarios Expansión, La Gaceta de los Negocios y El Sol, y durante treinta años trabajó en El País, sufría desde hace años una enfermedad degenerativa.

Nacido en A Coruña en 1958, había publicado hace poco más de un mes su última novela 'Aaiún' (Archiletras), un 'thriller' ambientado en el Sáhara español, donde vivió de niño y de adolescente.

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Una novela en la que el protagonista lleva el nombre de capitán Bárbulo, pero no porque represente a su padre -que fue militar- o a sí mismo, sino porque le valía como "un elemento de humor, confusiones y distensión" ante la dureza de la novela, comentó a EFE en una entrevista.

El escritor explicó que era una historia que tenía en mente casi desde su adolescencia pues era consciente de que había vivido un "momento histórico muy curioso y quería hacer algo de ficción con ello. Hace un par de años me vino el final de la historia a la cabeza y comencé a escribir".

Bárbulo también escribió el ensayo 'La historia prohibida del Sáhara Español' (Destino y Península), además de las novelas 'La asamblea de los muertos' (Salamandra), que obtuvo el premio de la Semana Negra de Gijón a la mejor primera novela y fue traducida a varios idiomas, y 'Vírgenes y verdugos' (Salamandra).