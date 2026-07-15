Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Estrella Galicia lanza una cerveza con sabor a kiwi

"La de Kiwi" es la nueva apuesta de Fábrica de Cervezas para este verano

Redacción
15/07/2026 11:11
La cerveza de Kiwi de Estrella Galicia
La cerveza de Kiwi de Estrella Galicia
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El kiwi lleva años formando parte del paisaje agrícola gallego. Ahora también inspira una nueva cerveza. Fábrica de Cervezas de Estrella Galicia presenta "La de Kiwi", una edición limitada que convierte uno de los frutos más representativos del verano en el eje de una elaboración concebida para disfrutar de los meses más cálidos del año. 

"La de Kiwi" ya está disponible, exclusivamente en formato de botella de 50 cl, y podrá adquirirse en BigCrafters, en MEGA, el Museo de Estrella Galicia en A Coruña, y en una selección de enseñas de alimentación, hasta agotar existencias. 

Con esta nueva propuesta, Fábrica de Cervezas continúa explorando nuevas posibilidades dentro del universo cervecero, apostando por ingredientes de proximidad capaces de aportar personalidad y abrir nuevos caminos creativos. En colaboración con Kiwi Atlántico, productor de kiwi gallego, y Xprimir, responsable de elaborar el zumo de la fruta, los maestros cerveceros de Estrella Galicia han dado forma a una cerveza fresca, afrutada y con un 5,9% de alcohol.  

Interior

Así es por dentro la nueva sede de Estrella Galicia en A Coruña

Más información

En un mes especialmente significativo para Galicia, que culmina con la celebración de su Día Nacional, esta edición vuelve a mirar al territorio como fuente de inspiración, reforzando el vínculo de Fábrica de Cervezas con el origen y los ingredientes de proximidad. 

Además, el lanzamiento de "La de Kiwi" estará acompañado por una campaña en redes sociales protagonizada por Xurxo Carreño, que pondrá el toque de humor y cercanía característico de esta nueva edición limitada, reforzando el vínculo entre el producto, el territorio y la conversación con la comunidad digital. 

Un laboratorio donde la innovación nunca se detiene

Fábrica de Cervezas es el espacio donde Estrella Galicia da forma a las recetas más experimentales de la casa. Un laboratorio de innovación desde el que, edición tras edición, se exploran ingredientes poco habituales, materias primas de temporada y colaboraciones que amplían los límites de la cultura cervecera. 

botella-kiwi-fabrica-de-cervezas
La botella de "La de kiwi"

A lo largo de los últimos años han visto la luz propuestas elaboradas con ingredientes tan singulares como los grelos, los percebes, los pimientos de Padrón, las castañas, el café, el almendro o diferentes variedades de lúpulo gallego, entre otras creaciones que reflejan el compromiso de Estrella Galicia con la innovación, el territorio y la búsqueda constante de nuevas experiencias para los amantes de la cerveza. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Presentación del anuario de 2026 del Foro Económico de Galicia

Los cinco retos de los que alerta el Foro Económico para Galicia
Iván Aguiar
Una escena de 'Mamma Mia!'

El musical 'Mamma Mia!' bate el récord de entradas vendidas en A Coruña
Redacción
Tenreiro, en el centro, con las ediles Vanessa Reu (i) y Amelia Sánchez (d)

Antón Tenreiro tomará posesión como edil en Betanzos el día 28
Lucía Tenreiro
Un hombre hace la compra en un supermercado

¿Cuáles son los alimentos que más se han encarecido en España?
EFE