Estrella Galicia lanza una cerveza con sabor a kiwi

La cerveza de Kiwi de Estrella Galicia

El kiwi lleva años formando parte del paisaje agrícola gallego. Ahora también inspira una nueva cerveza. Fábrica de Cervezas de Estrella Galicia presenta "La de Kiwi", una edición limitada que convierte uno de los frutos más representativos del verano en el eje de una elaboración concebida para disfrutar de los meses más cálidos del año.

"La de Kiwi" ya está disponible, exclusivamente en formato de botella de 50 cl, y podrá adquirirse en BigCrafters, en MEGA, el Museo de Estrella Galicia en A Coruña, y en una selección de enseñas de alimentación, hasta agotar existencias.

Con esta nueva propuesta, Fábrica de Cervezas continúa explorando nuevas posibilidades dentro del universo cervecero, apostando por ingredientes de proximidad capaces de aportar personalidad y abrir nuevos caminos creativos. En colaboración con Kiwi Atlántico, productor de kiwi gallego, y Xprimir, responsable de elaborar el zumo de la fruta, los maestros cerveceros de Estrella Galicia han dado forma a una cerveza fresca, afrutada y con un 5,9% de alcohol.

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En un mes especialmente significativo para Galicia, que culmina con la celebración de su Día Nacional, esta edición vuelve a mirar al territorio como fuente de inspiración, reforzando el vínculo de Fábrica de Cervezas con el origen y los ingredientes de proximidad.

Además, el lanzamiento de "La de Kiwi" estará acompañado por una campaña en redes sociales protagonizada por Xurxo Carreño, que pondrá el toque de humor y cercanía característico de esta nueva edición limitada, reforzando el vínculo entre el producto, el territorio y la conversación con la comunidad digital.

Un laboratorio donde la innovación nunca se detiene

Fábrica de Cervezas es el espacio donde Estrella Galicia da forma a las recetas más experimentales de la casa. Un laboratorio de innovación desde el que, edición tras edición, se exploran ingredientes poco habituales, materias primas de temporada y colaboraciones que amplían los límites de la cultura cervecera.

La botella de "La de kiwi"

A lo largo de los últimos años han visto la luz propuestas elaboradas con ingredientes tan singulares como los grelos, los percebes, los pimientos de Padrón, las castañas, el café, el almendro o diferentes variedades de lúpulo gallego, entre otras creaciones que reflejan el compromiso de Estrella Galicia con la innovación, el territorio y la búsqueda constante de nuevas experiencias para los amantes de la cerveza.