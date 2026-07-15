Emilio Barrul | “Mucha gente dice que tengo algo especial y una forma de cantar propia”

Emilio Barrul, en Labañou, su barrio natal Patricia G. Fraga

Hace justo un año que Emilio Barrul (A Coruña, 2009) dejó sin palabras al propio David Bisbal en la final de ‘La Voz Kids’. Aunque se quedó a un paso de ganar el concurso, el coruñés conquistó el corazón de toda España y demostró que tiene flamenco y ‘quejío’ para rato. Tras sacar sus primeros dos sencillos, ‘No sabes lo que te quiero’ y ‘Pasado pisado’, y subirse a sus primeros escenarios, este viernes (21.00 horas) en la sala Malavida tendrá todo un reto como profesional: su primer concierto de pago.

Este viernes ofrece su primer concierto como profesional. ¿Qué espera de la actuación?

Va a ser una experiencia muy importante para mí. Yo no suelo tener nervios porque estoy acostumbrado a cantar delante de gente porque toda mi vida fue así. Lo cojo con mucha ilusión y con muchas ganas de disfrutar, sobre todo.

Es la primer vez que pagan por verle cantar, pero desde que salió de ‘La Voz Kids’ ya se subió a varios escenarios.

Sí, gracias a Dios salió todo muy bien desde que volví del concurso. Estos últimos meses estuve cantando en las fiestas del Barrio de las Flores y en la velada de boxeo que se hizo hace poco, la semana pasada en el nuevo mercado municipal de Betanzos..., pero este viernes será la primera vez que paguen por verme cantar.

“Esta nueva canción que va a salir es una balada compuesta por mí. Pero también habrá otras que se sacarán a lo largo del año. Va a ser un 2026 lleno de sorpresas” Emilio Barrul

Hace un año que terminó su etapa en ‘La Voz Kids’. ¿En qué proyectos profesionales se encuentra ahora como artista?

Ahora la verdad es que tengo muchos proyectos por sacar, mucho trabajo. Tengo bastantes canciones que están ahí en proceso y que tengo pensado sacar poco a poco a lo largo del año. Son temas muy personales y bonitos y estoy convencido de que seguro que le van a gustar mucho a la gente.

¿Cuál será la próxima canción?

Si nada se tuerce, tengo pensado sacar a finales de este mes mi tercer single, que se suma a ‘No sabes lo que te quiero’ y ‘Pasado pisado’. Este nuevo tema que va a salir es una balada muy bonita y melancólica, compuesta íntegramente por mí. Creo que es una canción que puede hacer que mucha gente se sienta reflejada. Pero también habrá otras antes de que termine el año. Va a ser un 2026 lleno de sorpresas.

¿Hay flamenco en su vida más allá del estudio de grabación?

Claro, yo lo hago de corazón y me paso todo el día cantando. A mí por supuesto que me encanta el flamenco, pero también me gustan otros estilos de música. Yo, por ejemplo, escucho mucho pop. Alejandro Sanz, Pablo Alborán, pero también escucho bastante Michael Jackson y otros grupos ingleses. Uno de mis sueños sería grabar una canción con Alejandro Sanz o cantar con él en algún concierto. Por ahora, le veré este fin de semana (ríe).

¿La música siempre ha formado parte de su vida?

En mi familia todos cantan. Desde que soy pequeño, siempre nos hemos juntado a cantar con una guitarra, un cajón y unas palmas. Me he criado así desde pequeño y por eso me encanta la música. Si estoy triste, cojo la guitarra y estoy solo un rato; si estoy contento, también la cojo y me junto con unos cuantos. Siempre tengo una manera de reflejarme en la música. Mucha gente de aquí me dice que yo tengo algo especial y una forma de cantar propia.