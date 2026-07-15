El papel de la suite del ‘coruñés’ del ‘Titanic’ en el filme de James Cameron

Salón de la suite B-51/53/55 del ‘Titanic’, la ocupada por Thomas, en 1912. En su chimenea, la estufa eléctrica empotrada que en la película de Cameron se replicó en el camarote de Rose ENCYCLOPEDIA TITANICA

Antes de rodar ‘Titanic’ (1997), James Cameron, director de la muy oscarizada película (once estatuillas), descendió al pecio del barco en numerosas ocasiones, y llegó a acceder a él por medio de un vehículo de control remoto. Parte de ese material rodado in situ se empleó después en el filme protagonizado por Kate Winslet (que da vida a Rose DeWitt Bukater) y Leonardo DiCaprio (Jack Dawson). Entre los lugares en los que la máquina entró figura la lujosa suite que ocupaban el millonario Thomas Drake Martínez-Cardeza, de origen coruñés, y su madre: esta estancia tenía una estufa que llamó la atención de Cameron, hasta el punto de que la replicó en el camarote de Rose.

Rose y Cal, en la película, en la cubierta de paseo privada, similar a la de la suite de Thomas Drake en el ‘Titanic’ 20th CENTURY STUDIOS

En la escena de la película en la que Rose y Jack llegan de la mano al camarote de la primera y el segundo acaba detenido se distingue un rótulo en la blanca puerta que reza “B52-56”. El barco tenía cuatro suites, y la B-52/54/56 (no solo “B52-56”), que era la segunda más cara, fue ocupada por el empresario británico Joseph Bruce Ismay, presidente de la naviera del ‘Titanic’, White Star Line. Sin embargo, pese a lo que ponga dicho rótulo, el camarote de Rose y su prometido, el malvado Cal Hockley, no es una recreación de la suite que ocupó este magnate. Lo asegura el propio director de la película en el documental ‘Titanic: 20 años después con James Cameron’: “Nos inspiramos en el estilo Regencia que sabíamos que tenía el buque ‘Olympic’, y en otras habitaciones del ‘Titanic’, y lo plasmamos en una suite elegante de la zona de babor”, afirma. Aclaración para no iniciados en el saber titánico: el ‘Olympic’ era el barco gemelo del ‘Titanic’.

La cubierta de paseo privada, en la suite de Thomas Drake en el ‘Titanic’ ENCYCLOPEDIA TITANICA

Entre esas “otras habitaciones” que sirvieron de inspiración a Cameron y su equipo está (no podía ser de otra manera) la más cara del barco, la B-51/53/55. El exalcalde Francisco Vázquez reveló la pasada semana en El Ideal Gallego que uno de sus dos ocupantes, Thomas Drake Martínez-Cardeza, era de ascendencia coruñesa, en concreto bisnieto de Juan Martínez Cardeza, consignatario del puerto herculino que en 1805 se estableció en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Pues bien, hay un elemento de esa suite B-51/53/55 que tiene una presencia importante en la película: la estufa eléctrica de la chimenea. Durante sus inmersiones de exploración de 1995, realizadas antes del rodaje de la película, el equipo de James Cameron accedió a la suite de Thomas Drake y filmó sus restos: hay una famosa toma en la que un cangrejo se desplaza bajo lo que queda de una chimenea con una estufa empotrada. Este plano se emplea en la película, combinado con imágenes de ficción. Aunque en una foto que se conserva de esa estancia (que reproducimos en este reportaje) se aprecia carbón en el interior del calentador (y así se refleja en el filme), los expertos en el ‘Titanic’ señalan que era un aparato eléctrico

Thomas Drake, el pasajero de origen coruñés que sobrevivió al ‘Titanic’ Más información

En la película, el robot Dunkin baja por la escalera principal del ‘Titanic’ y se introduce en un punto en concreto: “Cubierta B, entra, entra”, le dice el cazatesoros Brock Lovett (interpretado por Bill Paxton) al hombre que maneja la máquina. Evita el marco de una puerta, accede a un salón y es en ese momento en el que se ven una chimenea con espejo y el cangrejo; poco después dan con la caja fuerte en la que esperan encontrar el diamante llamado ‘Corazón del mar’ pero solo hallan el dibujo de Rose desnuda.

Imagen que Cameron captó en 1995 en una expedición a los restos del pecio (y que después empleó en la película de 1997) en la que se aprecia el estado de la estufa de la suite de Thomas 20th CENTURY STUDIOS

No son iguales la chimenea de la película y la de la suite de Thomas Drake Martínez-Cardeza. James Cameron se toma bastantes licencias: calcó buena parte del diseño de la estufa y la decoración de piedra con vetas que la rodean, pero el resto es diferente.

La chimenea del camarote de Rose, en un plano del filme 20th CENTURY STUDIOS

Dos escenas significativas

Esa estufa empotrada aparece en otros dos momentos muy recordados de la película.

Uno de ellos es cuando Rose se instala en el camarote y empieza a desembalar cuadros, entre ellos uno que sabemos que es imposible que transportase: ‘Las señoritas de Avignon’ de Picasso, que se exhibe a día de hoy en el MoMA. El plano se inicia en la ya citada chimenea y se abre para que, primero, una criada coloque un jarrón sobre ella y, después, para que veamos a través del cristal cómo Rose gira el lienzo del pintor malagueño (quien, dicho sea de paso, vivió cinco años en A Coruña).

El tercer momento en el que vemos la estufa de la suite de Thomas Drake Martínez-Cardeza es incluso más significativo en la trama. La escena más icónica de la película es en la que Rose vuela en la proa del barco y después se besa con Jack. Pues bien, justo después, la protagonista en edad anciana observa unos monitores en los que ve la chimenea de marras en blanco y negro en el pecio carcomido por el paso del tiempo. Y ahí se hace una transición: la chimenea toma color, recupera su aspecto del 14 de abril de 1912 y, a través del espejo situado sobre ella, vemos a Rose y Jack acceder, entre risas, al camarote. “Esta es la sala de estar”, le dice ella al entrar, antes de hacerle una petición que le sorprenderá (“dibújame como a una de tus chicas francesas”).

La estancia de Thomas Drake Martínez-Cardeza: con galería y a los pies de la gran escalera El ‘Titanic’ tenía cuatro suites de lujo. Dos estaban en la cubierta C: la C-62/64 y la C-55/57 (esta última es la ‘Suite Straus’, pues sus ocupantes eran Isidor e Ida Straus, que en la película mueren abrazados en la cama). Ambas constaban de salón y de un dormitorio con dos camas con váter y bañera anexos. Las dos mejores estaban en la cubierta B: una en estribor (la B-51/53/55, la de Thomas y su madre) y otra en babor (la B-52/54/56, la de Bruce Ismay). Al salir de ambas te encontrabas a los pies de la gran escalera del ‘Titanic’, esa en la que Jack espera a Rose. Tenían los mismos metros y estaban divididas en salón, habitación con dos dormitorios, baño y vestidor, así como una cubierta de paseo privada. Nada más coruñés que una galería, y por eso resulta curioso que una de las dos únicas estancias del ‘Titanic’ que tenían una estructura de ese estilo la ocupase el ‘coruñés’ Thomas. Nos referimos a la zona de paseo privada, esa en la que Rose y Cal discuten después de que ella vaya a una fiesta con Jack.