El musical 'Mamma Mia!' bate el récord de entradas vendidas en A Coruña

Una de las escenas de 'Mamma Mia!' Javier Naval

El musical 'Mamma Mia!' llega este jueves, 16 de julio, al Palacio de la Ópera de A Coruña, donde pondrá el broche final a su gira nacional. Antes incluso de subirse al escenario herculino, la obra ya ha batido récord de preventa y permanencia en la ciudad, con más de 10.000 entradas ya vendidas para las funciones, que tendrán lugar hasta el 26 de julio.

A Coruña ha sido la ciudad elegida para cerrar el que ya es el mayor tour nacional de un musical en los últimos años, en los que ha girado por más de veinte ciudades y conquistado a más de 300.000 personas.

Estas serán las últimas funciones que Donna, Sophie, los tres posibles padres y los demás habitantes de la isla ofrezcan al público, en un evento que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Turismo de A Coruña y de Turismo de la Xunta de Galicia y el Xacobeo 2027.

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La nueva versión de 'Mamma Mia!' cuenta con espectaculares escenografías, vestuario y coreografías originales, sumados a las letras y arreglos musicales de los populares temas de Abba. Desde su estreno, el musical ya ha sido traducido a más de quince idiomas y aplaudido por más de 70 millones de espectadores, un cuarto de siglo después de su debut en Londres.

En España el éxito del musical también fue rotundo desde su estreno en 2004, cuando dos millones de espectadores se sumaron a la primera producción en sus más de 2.000 representaciones.

Tras tres temporadas de éxito en el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid, la nueva producción de 'Mamma Mia!' cerrará su gira de dos años en el Palacio de la Ópera con funciones hasta el 26 de julio.