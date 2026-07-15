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A Coruña

El Gobierno local licita de nuevo la gestión de la planta de Nostián tras quedar desierto el concurso

Redacción
15/07/2026 16:18
Vista de la planta de Nostián, en Bens
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El Ayuntamiento acordó este miércoles, en Junta de Gobierno local, retomar el proceso de licitación de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, incorporando pequeñas actualizaciones y reformulando el tratamiento económico del bioestabilizado y su incidencia en el estudio de viabilidad.

Este nuevo contrato, anunciado tras quedar desierto el concurso al no recibirse ofertas por parte de las empresas interesadas, combina la remodelación de la planta y la explotación completa de la instalación, de los puntos limpios y del vertedero clausurado. La finalidad es garantizar una gestión moderna, eficiente y ambientalmente responsable de los residuos municipales. La empresa adjudicataria asumirá los gastos de todas las actuaciones que se consideran necesarias para el mejor funcionamiento del complejo.

“Con esta actualización buscamos darlles seguridade xurídica ás empresas interesadas no proceso e, ao mesmo tempo, garantir unha xestión da planta marcada pola transparencia e a orientación sostible que debe ser indiscutible nunha instalación estratéxica que lles dá servizo a centos de miles de persoas na Coruña e na súa contorna”, explicó Rey. 

El Ayuntamiento llevará a cabo un labor de seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones. Así, en los años diez y diecinueve de contrato, la empresa deberá justificar mejoras por valor de 2,5 y 5 millones de euros, respectivamente. La remodelación y modernización de la planta también deberá contar con una nueva línea de tratamiento, nuevas naves de compostaje, ampliación de la biometanización, mejoras en el tratamiento de aire y actuaciones en digestores, EDAR y planta de gas.

El contrato incluye las gestiones de los puntos limpios. Además, la empresa deberá llevar a cabo mejoras adicionales en las instalaciones, tanto en los cierres perimetrales como en la seguridad.

La Junta de Gobierno local aprobó también la salida a licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio para los próximos tres años y con la posibilidad de prórroga para otros dos. El presupuesto base de licitación asciende a más de 25 millones de euros para la contratación de un total de seis lotes, correspondientes a la división por zonas da prestación del servicio en la ciudad, más el lote para el control de calidad. 

También se resolvió la cesión de los derechos de explotación de varios puestos de mercados municipales. En San Agustín, se adjudicó la concesión de dos lotes, mientras que en Monte Alto fue uno.

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