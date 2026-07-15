El furor por ver a Alejandro Sanz en A Coruña: "Tenemos un listado de la gente que va viniendo para que nadie se cuele"

Varios fans de Alejandro Sanz aguardan desde este miércoles, en el muelle de Batería Quintana

Todavía quedan más de 72 horas para que Alejandro Sanz actúe en A Coruña y ya son más de 20 los fans incondicionales que aguardan a la intemperie a las puertas del muelle de Batería. El cantante volverá a la urbe herculina este sábado (22.00 horas) -como parte de la programación del festival Coruña Sounds- en la que será su penúltima parada de su gira '¿Y ahora qué?'. Tres días antes de su concierto, ya son muchos los interesados en intentar hacerse hueco en las primeras filas del recinto.

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Cristina Álvarez y Juan Carlos Martín fueron los primeros en llegar. "Llevamos aquí desde el lunes. Hemos pedido vacaciones, no nos quedó otro remedio. Llegamos por la tarde, vinimos a hablar con la organización y nadie quiso hablar con nosotros. Les escribimos y hablamos con gente del puerto pero nadie nos daba información. Fuimos al piso a dejar las cosas y descansar un rato y ya vinimos a hacer cola el martes a las 08.00 horas", explican los fans, acostumbrados de sobra a realizar este proceso en otros conciertos del cantante madrileño: "Somos cinco y nos vamos turnando de dos en dos, cada cinco horas. En todas las giras lo solemos hacer igual. Generalmente estamos sobre una semana, pero aquí como no teníamos muy claro cómo funcionaba el puerto, y lo hicimos así. Hemos venido otras veces a A Coruña, pero en el Coliseum. Ahí se podría hacer cola perfectamente, pero aquí es más difícil", apuntan.

Una persona aprovecha para tomar el sol, a las puertas del muelle de Batería Quintana

Con este concierto, ya serían cinco los que han visto solo de esta gira. Aunque su pasión viene de mucho más atrás. "Mi pasión por Alejandro Sanz empezó desde que nació musicalmente", comenta Martín. Similar es el caso de Álvarez, quien asegura haber seguido a Alejandro Sanz desde 1991, cuando solo tenía once años. "En esta gira llevamos ya cuatro conciertos. Estuvimos en Gijón, Madrid, Barcelona y ahora aquí". En su caso, ambos adquirieron un tipo de entrada diferente al resto. "Tenemos acceso prioritario y deberíamos entrar primero. La nuestra es mucho más cara (202 euros). Tenemos un listado de la gente que va viviendo para que nadie se cuele, es la manera de que la gente que vaya llegando se entere de cuanta gente tiene delante y luego el día del concierto se comprueba. Normalmente cada vez somos más mayores y la gente no hace tantos días. A partir de hoy, la gente ya empieza a llegar. El sábado llegan los nervios y nos ponemos menos respetuosos", inciden.

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Un amor que traspasa fronteras

Si hay un cantante español capaz de llenar estadios y congregar a personas de diferentes edades y nacionalidades es, sin duda, Alejandro Sanz. El cantautor madrileño, que ya agotó localidades hace cuatro años en su última visita a A Coruña, logró llenar el multiusos herculino, pese a tener que competir con las celebraciones de la noche de San Juan. Y no era para menos, ya que el artista había tenido que aplazar su visita en 2020, debido a la pandemia de Covid, y no aparecía por tierras herculinas desde que en 2015 y 2016 llenara dos veces el Coliseum en apenas once meses.

Juan Carlos Martín muestra su tatuaje del artista madrileño Quintana

No obstante, no son solo los coruñeses los que se desviven por ver en la ciudad al artista español. Y es que, junto a Cristina Álvarez y Juan Carlos Martín, también aguardaban Carolina Mule y Evelyn Vargas, quienes afirman que llevan siguiendo a Alejandro "más de media vida". "Yo soy peruana y, aunque ya lo vi varias veces en Perú, es la primera vez que vengo aquí a España para verlo", expone Vargas. Junto a ella, aguarda sentada en una toalla Mule, quien, aunque es de origen venezolano, reside en A Coruña desde hace varios años: "Vamos a hacer turnos, sobre todo por la noche, que es lo más complicado. Estamos improvisando y ya mañana estaremos más preparadas. Cuando actuó en Santiago estuve una semana de cola. Nos dicen que estamos locas, pero estamos acostumbrada", sentencia Mule.

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