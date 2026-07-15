Obras en el castillo de San Antón Germán Barreiros

El Castillo de San Antón ya está sometiéndose al profundo lavado de cara que el Ayuntamiento de A Coruña ha programado para modernizar las infraestructuras del museo. Los operarios trabajan desde esta semana en el histórico edificio para adecuar sus instalaciones a las necesidades actuales, en unas obras que la alcaldesa, Inés Rey, calificó de "fundamentales" para "garantizar la mejor prestación posible del servicio de atención a los visitantes".

El Ayuntamiento renueva la luz y la fontanería del Castillo de San Antón Más información

Las obras, adjudicadas a la empresa Tecnored, supondrán una inversión de 400.000 euros, que permitirán reformar la red de suministro eléctrico y también la de fontanería. La luz del Castillo de San Antón se renovará por completo, adecuando las canalizaciones y delimitando un nuevo trazado para las redes de distribución de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de telecomunicaciones. Además, se actuará sobre la fontanería del museo y se mejorará el itinerario de acceso al Castillo, arreglando el pavimento de la cuesta que va de la Casa del Botero al recinto amurallado de San Antón.

Los trabajos en el Castillo de San Antón se encuadran en una subvención estatal llegada desde el Ministerio de Industria y Turismo, que financia con esos 400.000 euros la actuación en este edificio, además de en el conjunto patrimonial de la Ciudad Vieja y su entorno. Así, las otras seis medidas previstas en el plan son la restauración de la plaza de Santa Bárbara y la del mausoleo de Sir John Moore, la puesta en valor de la Casa de la Sinagoga y del yacimiento de San Francisco, la mejora de la señalización de los elementos BIC y del callejero de la Ciudad Vieja y la restauración de la plaza de Azcárraga.