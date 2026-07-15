El bombazo de 'Mamma Mia!' en A Coruña: "Es maravilloso llenar un teatro así en pleno mes de julio"

Verónica Ronda, posa en el Palacio de la Ópera Germán Barreiros

El musical ‘Mamma Mia!’ llega este jueves (20.30 horas) al Palacio de la Ópera de A Coruña, donde pone el broche final a su gira nacional. Antes incluso de subirse al escenario herculino, la obra ya batió récord de preventa y permanencia en la ciudad, con más de 10.000 entradas vendidas para las catorce funciones que tendrán lugar hasta el próximo 26 de julio.

El musical 'Mamma Mia!' bate el récord de entradas vendidas en A Coruña Más información

A Coruña es la ciudad elegida para cerrar el que ya es el mayor tour nacional de un musical en los últimos años, en los que ha girado por más de veinte ciudades y conquistado a más de 300.000 personas. Además, estas serán las últimas funciones de Verónica Ronda (Donna), quien se mostró abrumada por el éxito de ventas en su despedida: “Es un placer inmenso, es maravilloso ver que la cultura hace que el público llene un teatro con esta capacidad de espectadores en pleno mes de julio”, comenta.

Desde su estreno, el musical ya ha sido traducido a más de quince idiomas y aplaudido por más de 70 millones de espectadores, un cuarto de siglo después de su debut en Londres. En España, el éxito del musical también fue rotundo desde su estreno en 2004, cuando dos millones de espectadores se sumaron a la primera producción en sus más de 2.000 representaciones.

“Creo que hablo por todos mis compañeros cuando digo que este proyecto ha sido uno de los bombones de nuestra carrera. Ha sido casa y familia” Verónica Ronda

Tras tres temporadas de éxito y habiendo cautivado a más de 800.000 espectadores en el teatro Rialto de Madrid, la nueva producción de ‘Mamma Mia!’ cerrará en el Palacio el 26 de julio. Pero también, junto a Verónica, finalizarán este viaje seis componentes más de la obra. “Creo que hablo por todos cuando digo que esto ha sido uno de los bombones de nuestra carrera. Por un lado, está el carácter festivo de la función; pero luego, también esta muy presente ese aspecto melancólico de que se acaba una etapa muy bonita. Para mí ‘Mamma Mia!’ ha sido casa y familia”, apunta Ronda.

‘Mamma Mia!’ dice adiós a su Donna tras 1.400 funciones Más información

En A Coruña, la actriz cerrará uno de los que han sido “los bombones” de su carrera. Lo hará en una ciudad que le trae buenos recuerdos: “Vine aquí hace 25 años con la ópera ‘Orfeo y Eurídice’, pero también vine muchas veces al teatro Rosalía. Tengo grandes amigos aquí”, desvela la intérprete de Donna.

Trabajo de autoconocimiento

Durante estos cuatro años, gracias a interpretar a Donna, Ronda ha conseguido ser “más estable interpretativamente”, gracias a un “trabajo de autoconocimiento” en el que ha descubierto cuál es su resistencia física, emocional y vocal. “Muchas veces pasamos de un proyecto a otro, pero estos cuatro años me han permitido desarrollar un nivel de personaje que me permitió desgranar pinceladas conforme han ido pasando los años”, incide la actriz madrileña.

Desde este jueves y hasta el próximo 26 de julio, Ronda terminará su “cita más intensa en 25 años de carrera”. A pesar de los más de diez mil billetes vendidos, todavía hay entradas disponibles en Ataquilla.com con precios que oscilan desde los 42,90 hasta los 75,90 euros.