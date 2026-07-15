Comienza el asfaltado nocturno en los Cantones, con la madera ya instalada en los bancos

Banco del Obelisco Javier Alborés

Este martes por la noche comenzaron los trabajos para asfaltar la calzada de los Cantones, cuyo resultado inicial ya es visible este miércoles. Es una de las dos actuaciones que se llevarán a cabo esta semana en el marco de las obras del 'salón' de los coruñeses.

La disposición de la capa de rodadura en la calzada, es decir, la primera capa de asfalto que se estrenará en los dos carriles por los que circulará el tráfico rodado (uno por sentido), se ejecutará hasta este viernes, 17 de julio, en horario nocturno. Esto provocará hasta ese día cortes de tráfico, solo por la noche, entre la plaza de Mina y Alcalde Manuel Casás.

Obras nocturnas en el Obelisco El Ideal Gallego

La actuación, no obstante, cogió por sorpresa a decenas de personas que aguardaban en la parada de taxis del Obelisco para volver a casa tras disfrutar del partido de la semifinal del Mundial en la plaza de María Pita. Los taxistas les alertaron de la situación y procedieron a recoger a los pasajeros en el margen contrario de la vía.

Además, esta semana también comenzará la pavimentación del carril bici, con la que ya será visible su firme diferenciado. Todo ello tras haber iniciado, este lunes, los trabajos de instalación de las nuevas marquesinas de los autobuses urbanos en el Cantón Grande, que entrarán en funcionamiento, previsiblemente, el 20 de julio, según informa Abeconsa.

La constructora, además, comunica que ya se ha concluido la colocación de la madera en los bancos situados entre Santa Catalina y la calle Alcalde Manuel Casás. Y no solo eso: también se ha completado la jardinería de la mediana, con nuevas zonas de césped, junto a espacios con plantas pachysandra y rododentros, "aportando más verde al entorno".

El plazo de ejecución de la obra es de veinte meses. Y, si bien todavía queda trabajo por hacer, los pasos dados cada vez son más visibles en la que es la última fase de la actuación, que está prevista que concluya en noviembre de este año.