Cuando tu calle en A Coruña no existe: “Hay vecinos que tienen que dar las coordenadas para la recogida de muebles”

Anabel Soto, en la calle Lonzas, lugar de Birloque o calle Birloque Germán Barreiros

Lugar de Birloque y calle Lonzas son exactamente la misma vía, aunque para otros será la calle Birloque, mientras que los que viven en el Residencial El Birloque en realidad lo hacen en el lugar de Martinete. Y resulta que todo está en la misma la carretera, la DP-0512. Esta es la realidad con la que conviven los vecinos de la asociación Monte Martelo, que se enfrentan a diario a un “caos” provocado por la ausencia de nombre de algunas calles de forma oficial y las múltiples denominaciones de un mismo entorno.

Los vecinos llevan mucho tiempo reclamando que se arregle este problema, que provoca que no haya día en el que un repartidor no se pierda en este barrio. “Cuando empezamos con la asociación fue uno de los temas a tratar y hasta habíamos propuesto nombres al Ayuntamiento, pero uno de los motivos por los que no se podía arreglar era que son carreteras de la Diputación”, explica el presidente de Monte Martelo, Amar Basic.

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El primer paso es, por tanto, transferir la carretera, un proyecto que el representante vecinal indica que se puso en marcha este año. “En la última reunión que tuvimos con el Ayuntamiento nos indicaron que se aprobó llevar a cabo el primer tramo de la reforma. Estamos ansiosos”, reconoce.

Dos carreteras

El principal problema se registra en dos carreteras, la DP-0512 y la DP-3004. “Si llamas al 010 para decirle que recojan voluminosos en la DP-3004, no hay ninguna referencia que a ellos les valga y los vecinos tienen que acabar mandando las coordenadas por solicitud escrita. El mismo problema lo hay en San Cristovo das Viñas. No hay ningún tipo de señalización ni aparece en el mapa”, lamenta Amar Basic.

Muchos vecinos se acaban agarrando a las referencias que tienen cerca, como es el caso de Anabel Soto, que vive al lado de Peña A Chave. “Según el Ayuntamiento es lugar de Birloque, pero si pones eso en el Maps te manda al Residencial, que está más arriba. Pero claro, si te fijas en la señalización pone que la salida es Birloque, pero luego si vienes de la avenida de Glasgow, ves que las señales de cuando se hizo la rotonda ponen calle Lonzas”, explica esta vecina, que lleva ocho años residiendo en esta zona y que opta por poner direcciones distintas según se trate.

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Sin ir más lejos, recientemente tuvo que poner una denuncia en la Policía Local y la calle Lonzas no les aparecía: “Tuve que acabar poniendo calle Birloque”, lamenta.

El problema del reparto

Este caos se agrava con el reparto, cuyos trabajadores a menudo tienen que llamar a los clientes para lograr dar con su calle. En el caso de Anabel, por ejemplo, ha tenido pocos problemas, pero su vecina de arriba está ‘harta’ de recibir paquetes o comida que no son para ella: “Cada dos semanas o así viene un repartidor de comida a domicilio que timbra donde no es. A mí me ha pasado que me venían con un paquete para el Birloque y yo no había pedido nada. Entiendo que se equivocaba con el Residencial”.

Es curioso el caso del Residencial El Birloque, un bloque de ocho edificios con una plaza interior donde residen cientos de vecinos pero que no tiene nombre de calle, ni avenida ni nada similar. Sin embargo, la vía que rodea este conjunto de pisos, que tiene plazas de aparcamientos pero ningún portal del Residencial da ahí, sí tiene nombre, Manuel Ferrol. “Hay un cristo considerable con el callejero”, lamenta Basic.

Anabel, por su parte, reconoce que le hace “sentir que el barrio está un poco abandonado”, aunque, no obstante, quiere reivindicar que es una zona ideal para vivir, muy bien conectada y tranquila, algo que cada vez llama más la atención de los jóvenes, como es su caso. Con 26 años es propietaria de una vivienda en esta zona: “A mí lo que me gusta es que estoy en la ciudad, pero no en el centro con todo el jaleo, la gente y los turistas”. Con ella coincide Amar Basic: “Es una zona muy bonita y muy práctica para todo”.