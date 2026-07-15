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A Coruña

Cabreiroá activa un sorteo para llevar a dos aficionados a la final del Mundial en Nueva York

Este jueves a las 10.00 se anunciará el ganador

Redacción
15/07/2026 18:38
Aficionados españoles antes del partido de semifinales contra Francia, en el Dallas Stadium
Aficionados españoles antes del partido de semifinales contra Francia, en el Dallas Stadium
LAVANDEIRA JR (EFE)
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Tras la clasificación de este martes de la Selección Española de Fútbol, la marca gallega de agua mineral Cabreiroá, de Corporación Hijos de Rivera y patrocinadora oficial de La Roja, invita a los aficionados a vivir una experiencia inolvidable con el lanzamiento de un sorteo exprés en sus redes sociales, cuyo ganador viajará con un acompañante a Nueva York para la final del Mundial.

La participación estará abierta desde este miércoles a las 18.00 horas hasta mañana, jueves, a las 10.00 horas, momento en el que se dará a conocer el nombre de la persona ganadora. Para participar, los usuarios solo tendrán que seguir la mecánica publicada en los perfiles oficiales de Cabreiroá en redes sociales.

Con esta iniciativa, la marca quiere premiar "a quienes viven el fútbol con pasión" y ofrecerles la oportunidad de formar parte de una experiencia única, acompañando a España en el momento más especial de los últimos 16 años.

Comprometidos con el fútbol español

Esta acción se enmarca en 'Nos mueve la sed', la campaña con la que Cabreiroá, patrocinadora y colaboradora oficial de la Selección Española de Fútbol desde hace más una década, continúa acercando el deporte a los aficionados a través de experiencias que les permiten vivir la emoción de animar a La Roja de una forma única.

La iniciativa da continuidad a la activación especial puesta en marcha por la marca este año, con una edición de más de siete millones de envases protagonizados por jugadores de las selecciones masculina y femenina, además de promociones y acciones especiales para seguir reforzando el vínculo entre la afición y la Selección.

Cabreiroá es una marca de agua mineral natural perteneciente a Hijos de Rivera. Nacida en Galicia, su origen se encuentra en el manantial de Cabreiroá, en Verín (Ourense). Declarada de utilidad pública en 1906 por sus propiedades minero-medicinales, la marca cuenta con más de un siglo de historia y está presente en miles de establecimientos de hostelería y alimentación en España.

El presidente de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera

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