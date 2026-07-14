El viaje de una familia contra un cáncer raro: “O tumor era como un balón pero demos co Messi do sarcoma”
Rubén Pérez no conocía la enfermedad que le detectaron a su padre pero ante la sospecha contactaron con Asarga, que les iluminó el camino antes del diagnóstico
Cuando al padre de Rubén Pérez, natural de Lugo y vecino de Monte Alto, le diagnosticaron un liposarcoma retroperitoneal ya sabían todo lo que había que hacer, y eso que no conocían este tipo de cáncer, considerado una enfermedad rara –representa el 1% de todos los cánceres en adultos–. Fue gracias a la Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (Asarga), con sede en A Coruña, que pudieron marcar una hoja de ruta antes incluso del diagnóstico. Actualmente está limpio pese a las dimensiones de su tumor: “Era moi grande, de máis de 17 centímetros, o que sería o equivalente a ter un balón de balonmán no medio dos órganos que tocan arredor do retroperitoneo. Pero caemos nas mans do Messi do sarcoma”.
Todo comenzó porque el padre de Rubén no se encontraba muy bien: “Tiña unha dor que non sabía moi claro de onde viña. Co seu médico de cabeceira decidiron facerlle unha ecografía, un pouco por descarte, e foi aí onde apareceu o sarcoma”, recuerda. Un momento que su hijo define “como unha bomba”: “Deunos moitísimo medo porque non sabiamos o que era”.
Un rayo de luz
Las sospechas de que podía tratarse de un sarcoma hizo a esta familia empezar a buscar ayuda antes incluso de que llegase la confirmación, en septiembre de 2025. El hermano de Rubén dio con Asarga y les ayudaron desde el minuto cero: “Cando chegou o diagnóstico definitivo xa sabiamos o que tiñamos que facer. Foi como se nos deran luz en plena escuridade”, reconoce Rubén, que recomienda a todas las personas en su situación acercarse a profesionales de esta asociación ante cualquier tipo de sospecha.
“Nós, por exemplo, non sabiamos que había hospitais de referencia, como Santiago, aínda que aí ven relativamente poucos casos. En Madrid están todos os días, hai unha planta só para enfermos con sarcoma”, indica Rubén. En su caso optaron por ir directamente al Gregorio Marañón, donde cayeron en las manos del ‘Messi del sarcoma’. “O doutor Asensio foi quen curou ao meu pai”, asegura, aunque sospechan que su primera nieta, hija de Rubén, que nació justo mientras su abuelo estaba en Madrid, también tuvo algo que ver: “Meus pais volvéronse tolos con ela e temos unha amiga que cre que se curou por iso”.
Aunque Rubén quiere incidir en la importancia de la sanidad pública, lo cierto es que la unidad de su familia ante este caso también fue determinante. Desde gestionar todo el desplazamiento y estancia en Madrid, tal y como está el mercado y necesitando una serie de condiciones por tratarse de un paciente de cáncer, hasta tareas administrativas o la inversión económica que supone, sin tener en cuenta que había un embarazo de por medio, todo funcionó gracias al apoyo de cada miembro de la unidad familiar, que hizo todo lo que pudo.
“É importante poñer o foco nos sarcomas, pero é máis importante aínda poñer o foco na sanidade pública. Porque se non a tivésemos estariamos completamente ‘desahuciados’”, zanja con motivo del Día Mundial del Sarcoma, que se celebró este lunes.