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A Coruña

Un trabajador resulta herido al caer de un camión que quedó suspendido en el aire en A Coruña

El accidente tuvo lugar a primera hora de la mañana en la calle Pondal

Julia Nóvoa
14/07/2026 11:36
Ambulancia del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia.URXENCIAS SANITARIAS-06107/07/2023
Una ambulancia del 061
Cedida
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Un aparatoso accidente laboral en la calle Pondal dejó una curiosa imagen a primera hora de esta mañana de martes al quedar totalmente suspendido un el aire un camión que se encontraba realizando una descarga. 

El suceso ocurrió a las 09.15 horas de este martes en la citada calle coruñesa. Según explican fuentes de la Policía Nacional, la cabina del vehículo osciló hacia atrás cuando realizaba la operación y quedó con todas las ruedas en el aire, provocando la caída del camionero que se encontraba dentro.

El trabajador cayó desde una altura considerable, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital, según informa la Policía Nacional, que se movilizó hasta el lugar.

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