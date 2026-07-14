Un trabajador resulta herido al caer de un camión que quedó suspendido en el aire en A Coruña

Una ambulancia del 061 Cedida

Un aparatoso accidente laboral en la calle Pondal dejó una curiosa imagen a primera hora de esta mañana de martes al quedar totalmente suspendido un el aire un camión que se encontraba realizando una descarga.

El suceso ocurrió a las 09.15 horas de este martes en la citada calle coruñesa. Según explican fuentes de la Policía Nacional, la cabina del vehículo osciló hacia atrás cuando realizaba la operación y quedó con todas las ruedas en el aire, provocando la caída del camionero que se encontraba dentro.

El trabajador cayó desde una altura considerable, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital, según informa la Policía Nacional, que se movilizó hasta el lugar.