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A Coruña

Un Parque Jurásico lleno de dinosaurios a menos de una hora de A Coruña

Terra Núblar ha abierto sus puertas en Outeiro de Rei

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
14/07/2026 15:36
Parque Terra Núblar
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A menos de una hora de A Coruña está la nueva sensación para los más pequeños (y también para muchos adultos). Terra Núblar ha abierto sus puertas este mes de julio en la localidad lucense de Outeiro de Rei, llenando de dinosaurios su gran parque.

Los dinosaurios invaden Marineda City

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El recinto de ocio cuenta con cinco paseos temáticos -el dedicado a la Edad de Hielo, otro a los dinosaurios voladores, otro a los carnívoros, otro a los herbívoros y otro a los herbívoros del cretácico-, cafetería, tienda y zona de juegos.

El parque jurásico gallego cuenta con 23 especies a tamaño real, de la Edad de Hielo al Cretácico. Así, los visitantes podrán encontrar desde al rey depredador Tyrannosaurus Rex al gigante Brachiosauros, pasando por el tigre dientes de sable o el mamut lanudo.

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