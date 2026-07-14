El sorteo del 18 de julio de la Lotería Nacional rinde homenaje al V Centenario de la expedición Loaysa

Expedición Loaysa Archivo El Ideal Gallego

El sorteo de la Lotería Nacional del próximo sábado 18 de julio estará dedicado al V Centenario de la expedición Loaysa, una de las grandes gestas de la historia de la navegación española. Con esta iniciativa, Loterías y Apuestas del Estado pone en valor una expedición que partió desde A Coruña en 1525 con destino a las Islas Molucas, en busca de consolidar la presencia española en la ruta de las especias.

La expedición, encabezada por García Jofre de Loaysa, constituye uno de los episodios más relevantes y, al mismo tiempo, menos conocidos de la Era de los Descubrimientos. Su objetivo era alcanzar el archipiélago de las Molucas atravesando el estrecho de Magallanes y continuar la ruta iniciada pocos años antes por la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, responsable de la primera vuelta al mundo.

El homenaje de la Lotería Nacional coincide con la conmemoración de los 500 años de esta histórica travesía, que partió del puerto coruñés el 24 de julio de 1525 con siete naves y cerca de 450 hombres. A pesar de las enormes dificultades sufridas durante el viaje, la expedición dejó una huella imborrable en la historia de la exploración marítima y del conocimiento geográfico del planeta.

El décimo del sorteo incorpora una imagen conmemorativa del V Centenario de la expedición Loaysa.