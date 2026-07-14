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A Coruña

San Andrés y Xuxán tienen nuevos vecinos: sorteados los pisos de la Xunta destinados a alquiler accesible

La conselleira de Vivenda defiende esta medida frente a otras, como la zona tensionada que, a su juicio, no funciona

Javier Alborés
14/07/2026 11:57
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Los pisos de dos dormitorios están destinados a familias de uno a tres miembros
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La Xunta sorteó este martes dieciocho viviendas de promoción pública en A Coruña. Catorce de ellas, localizadas en la parcela Z-06 de Xuxán, y cuatro de ellas, en el número 88 de San Andrés, el edificio adquirido por el Gobierno autonómico dentro del Programa Rexurbe.

Estas últimas están destinadas al alquiler para menores de 36 años, mientras que las de Xuxán se reparten en un 40% para este grupo y un 60% sin límite de edad. Además, tal y como anunció este martes la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, el sorteo se llevó a cabo con la modificación del umbral de ingresos. Los pisos de dos dormitorios están destinados a familias de uno a tres miembros, por lo que el límite de ingresos se estipula en los 3.500 euros brutos al mes como máximo.

Sorteo viviendas San Andrés y Xuxán

El sorteo efectuado este martes es provisional. Tras su realización, en la que también se incluyó la lista de suplentes, corren diez días de plazo para presentar alegaciones. La conselleira anunció que este es el primero de los sorteos, al que seguirá otro tras “a volta do verán”. “En total temos máis de 1.000 vivendas en marcha na Coruña”.

“Esta é a forma de facer as cousas, construíndo vivenda e non con medidas que limitan o mercado como a zona tensionada, que na Coruña está demostrando que non está a dar os resultados que desexa o Concello, retirando o 50% da oferta do mercado”. El sorteo, que se llevó a cabo a las 10.00 hora en la delegación de la Xunta de A Coruña, repartió alegría, pero no a los allí presentes, ya que los afortunados fueron coruñeses que no asistieron presencial mente.

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