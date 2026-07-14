Repsol expone a la Xunta los proyectos que desarrolla en la refinería de A Coruña

Reunión de la Xunta con Repsol Cedida

Las conselleiras de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se reunieron este martes con la directora de Combustibles Renovables de Repsol, Berta Cabello, y la directora del Complejo Industrial de A Coruña, Natalia Barreiro, para analizar vías de colaboración conjunta entre ambas entidades.

Durante la reunión, los representantes de la empresa explicaron a los representantes autonómicos algunas de las iniciativas que se están desarrollando en la compañía y en el complejo de A Coruña en materia de transformación industrial y descarbonización de procesos y productos.