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A Coruña

Regresa la Feira das Artes Plásticas a los jardines de Méndez Núñez

Redacción
14/07/2026 17:45
La Feira das Artes Plásticas en su edición anterior 
El Ideal Gallego 
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Este viernes 17 de julio regresa a los Jardines de Méndez Núñez la tradicional Feira das Artes Plásticas promovida por la Asociación de Artistas Plásticos Galegos. La inauguración está prevista para las 12.00 horas.

En esta edición, la vigésimo cuarta, participan los siguientes artistas: A. Jorreto, Alfonso Hidalgo, Enrique Castro, Isabel Ogáyar, Laureano Vidal, Maica Alonso, Manuel Grela, Novais, Pedro Bueno, Pilar Fandiño, Rosa Guisan, Rrojo y Tania Ulloa.

La feria estará abierta en el horario comprendido entre las 12.00 a 14.00 y las 18.00 a 21.30 horas, hasta el domingo 26 de julio.

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