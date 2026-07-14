Más de 20 locales de hostelería y medio centenar de recetas para disfrutar del bonito en A Coruña

Todo un mes para degustar una A Coruña rica y marítima: vuelven las jornadas gastronómicas del bonito 'A Coruña, que bonito', que la ciudad dedica a este producto gastronómico. Regresan por tercer verano para mostrar la calidad y diversidad de propuestas que los locales de hostelería tienen a la hora de abordar este rico pescado.

Hasta 26 establecimientos hosteleros, repartidos por toda la ciudad, presentarán desde este martes, 14 de julio, y hasta el 16 de agosto, sus platos y tapas versionando las mil y una maneras de cocinar bonito. Desde las fórmulas más tradicionales, como el marmitako, el escabeche o la versión a la gallega, hasta las más innovadoras, como el curry, acompañado de gazpacho de cerezas o en tataki, el bonito tomará casi medio centenar de formas durante el próximo mes, para que coruñeses y turistas puedan acercarse a degustar uno de los productos estrella de ña lonja herculina.

El atún más bonito está en la plaza de Lugo, en A Coruña Más información

Y todo ello maridado, además, con las distintas cervezas de la amplia gana de Estrella Galicia, que los locales de hostelería ofrecerán como acompañantes de los distintos platos. Los participantes de este año son Asador Coruña, Miña Nai, A Sella Cervecería, La.Con.Fusión, Casa Matilde, Cosecha 81, Terreo Cocina Casual, Greca bar, Salitre, Restaurante Morriña, Cantón 23, Vermutería Martínez, Restaurante La Marola - Hotel Zenit, Arraigo, La Sinfonería Gastrobar, Rincón del Reino, Culuca, Taberna da Galera, Taberna da Tabacalera, A Pulpeira de Melide, Sr Limón, Ultramarinos Galera, Bodega 1981, A Espiga, Restaurante Pracer y Restaurante Mesón de Herves.

"A Lonxa está presente sempre na cidade co traballo e o produto de proximidade, que converten A Coruña en referencia gastronómica e da cociña atlántica", señaló durante la presentación el concejal de Cultura, Gonzalo Castro. El edil se refirió a la "simbiose" entre el bonito y la bonita ciudad herculina y llamó a "disfrutar de algo que forma parte da cultura de vivir" de A Coruña como es la gastronomía.

En las jornadas del bonito participarán 26 locales de hostelería con otras 43 formas de preparar este pescado, en sus formas tradicionales y vanguardistas, con un "produto de calidade e con chefs de moito nivel", recordó Castro.

Uno de ellos es Koke Trigo, cocinero de A Espiga, uno de los participantes y parte también de Coruña Cociña. "Mantenemos y exaltamos productos basándonos en la tradición, pero con técnicas de vanguardia", explicó. Pero qué mejor explicación que un ejemplo, por ello permitió degustar una tapa de bonito en escabeche, acompañado de cerezas y cebolla crujiente, que hizo las delicias de los asistentes a la presentación en el mercado de San Agustín.

En el acto estuvo también Juan Carlos Corrás, presidente de la Longa de A Coruña, que animó a degustar los platos que "cada año mejoran" en esta ya tercera edición del festival del bonito coruñés.