La maleza invade Ciudad Jardín: “Subir al hospital es una odisea”

Una acera levantada por las raíces de un árbol en Ciudad Jardín Quintana

Ciudad Jardín parece estar haciendo honor a su nombre, pero no de manera positiva. La hierba se ha apoderado de las aceras y parte de la carretera y las raíces de los árboles están levantando los adoquines, tal y como denuncian los vecinos, que alertan de constantes caídas provocadas por la falta de mantenimiento del emblemático barrio.

“Subir hasta el hospital HM Modelo es una odisea. Ya no son solo por la maleza, también la base de los árboles está completamente destrozada y sin reparar”, lamenta el presidente de la Asociación de Vecinos Plaza de San Pablo, Paseo de los Puentes y Ciudad Jardín, Fernando Rubín.

Como consecuencia, las aceras levantadas se convierten en peligrosas trampas para los viandantes. Sin ir más lejos, Rubín sufrió una caída recientemente: “Me tropecé con una baldosa levantada al salir de la farmacia y tuvieron que darme 14 puntos entre la frente, las rodillas y el pecho”, denuncia. Una situación que es más común de lo que le gustaría y que entraña más peligro para la gente mayor: “Ojalá no pase, pero un día va a haber una desgracia”.

Una reclamación histórica

Este problema viene de lejos. Según Rubín, la asociación lleva “mucho tiempo reclamando un mantenimiento y conservación” adecuados para este barrio, algo “no solo beneficiaría a los residentes, sino que sería bueno para toda la ciudadanía que tiene que pasar por allí, sobre todo para ir al hospital”.

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“Necesitamos, primero, que los adoquines queden bien puestos; y segundo, que se reparen de forma constante. La gente sale y se cae, y tenemos una población muy envejecida en A Coruña que va a más”, advierte.

El representante vecinal indica que esta petición ya se la hicieron al anterior alcalde y que la realizan recurrentemente a la actual regidora, Inés Rey. De hecho, la última la pusieron hace tan solo un par de semanas.

Por su parte, el Ayuntamiento explica que cuando hay alguna incidencia de este tipo y se les comunica esta “se agenda para actuar según el contrato de mantenimiento”. En el caso de la limpieza, indica que “pasa regularmente y tiene previsto hacerlo estos días”.

Pero Rubín insiste en pedir un servicio “operativo” porque de lo contrario “no vale para nada”. “Es muy bonito decir que tenemos un mantenimiento, pero hay que estar a pie de calle. Si pones unas jardineras y luego no vienen jardineros a cuidarlas, se quedan de adorno”, lamenta. No obstante, quiere darle la “enhorabuena a Inés Rey y a toda la corporación municipal” porque la ciudad “está quedando muy bien” a su juicio.

Puntos de luz y patrullas

Más allá del problema de la maleza y las aceras, el presidente de la asociación vecinal reclama también al Ayuntamiento que “revise los puntos de luz”, ya que alerta de que hay varias zonas de estos barrios donde la “iluminación es malísima”.

Además, cree que sería necesario que “vuelvan las patrullas de la Policía Local de dos en dos para dar una sensación de seguridad, sobre todo a la gente mayor, que en su mayoría son viudas”. “Queremos patrullas que se vean”, insiste.