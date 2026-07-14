Los compositores de ‘Frozen’ o ‘La pasión de Cristo’ actuarán con la Sinfónica

Un concierto pasado de la OSG en el Palacio de la Ópera Patricia G. Fraga

Aunque la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) comienza oficialmente el 25 de septiembre, la formación tendrá una cita especial en el Palacio de la Ópera a principios de ese mismo mes. Se trata del Festival Internacional de Música de Cine de A Coruña, que juntará en el recinto a los artistas de la Sinfónica con los compositores de música para cine más relevantes.

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“Vamos a incursionar en ese territorio, vamos a ver qué tal nos sale, vamos a traer a cuatro personalidades importantes del mainstream de la producción musical para el cine”, cuenta a El Ideal Gallego el gerente del Consorcio para la Promoción de la Música, Juan Antonio Cuéllar, sobre esta propuesta que durará cuatro días: del 2 al 5, cada jornada con un invitado y un programa diferentes.

La programación

Así, el día 2 acompañará a la Sinfónica José Cancela, también como director junto a José Trigueros. “Es el promotor, casi que el inventor de este festival”, apunta Cuéllar sobre este compositor de familia gallega que “estudió y creció en Alemania, se formó en otros lugares y que trabajó muchos años en el equipo de John Williams, también con Hans Zimmer y que ahora tiene su propia empresa”, añade sobre el ganador de cinco premios Emmy.

El día 3, el invitado es Christophe Beck. Para los más pequeños, el compositor de la música de ‘Frozen’. Para los un poco más mayores, el creador musical detrás de ‘Buffy cazavampiros’, trabajando entremedias para multitud de películas de Hollywood. “Es un súpercompositor de música para cine, ha trabajado mucho con Disney”, destaca sobre él Juan Antonio Cuéllar. Ese día 3 no sólo se interpretarán algunas de las creaciones del canadiense, sino que también dirigirá, con Trigueros, a la orquesta durante esta velada especial.

El viernes 4 de septiembre el invitado no es otro que el compositor estadounidense John Debney, que también se subirá al atril con José Trigueros. “Es conocido, sobre todo, por la música que hizo para la ‘Pasión de Cristo’, de Mel Gibson”, asegura Cuéllar sobre este creador que ha trabajado también en la música de películas tan variadas como ‘Gabardina en el paraíso’, ‘Hocus Pocus’, ‘Mentiroso compulsivo’, ‘El rey escorpión’, ‘Sin City’, ‘Jobs’ o ‘El gran showman’, entre muchas otras cintas.

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La última jornada estará protagonizada por Rachel Portman, “la única mujer que ha recibido un Oscar por mejor banda sonora, con una película que se llama ‘Emma’”, incide el gerente de la Sinfónica de Galicia. Portman también ha participado en las bandas sonoras de películas como ‘Chocolate’, ‘Solo tú’ o ‘La leyenda de Bagger Vance’, entre otras.

“Va a ser un espectáculo maravilloso, son cuatro conciertos en una semana en el Palacio de la Ópera y en cada concierto vamos a proyectar imágenes y algunos fragmentos de las películas que tienen esta música como banda sonora”, comenta el gerente, que añade: “Ellos han hecho como unas colecciones de piezas asociadas a diferentes películas, va a ser interesante, porque no es ver una sola banda sonora, digamos que no van a ver solo la de la ‘Pasión de Cristo’, va a haber cantidad de producciones de otras películas, algunas que quizá la gente no sabe que son de estos compositores”. “La gente, de forma inconsciente, a veces no es testigo de que esta música tiene componentes sinfónicos altísimos, ponerla de relieve es maravilloso”.