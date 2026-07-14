La UDC agota las plazas en 43 de sus titulaciones en el segundo llamamiento de matrícula

Campus de Elviña El Ideal Gallego

La Universidade da Coruña (UDC) ha agotado las plazas en 43 de sus titulaciones, es decir, el 80% de sus titulaciones, en el segundo llamamiento de matrícula realizado esta semana. Según ha recordado la universidad, la institución oferta para el curso académico 2026/2027 un total de 3.284 plazas de nuevo ingreso en estudios de grado, grados abiertos y programas de simultaneidad.

En este contexto, ha destacado que permanecen abiertas para el siguiente llamamiento las titulaciones de Filología en Español, en Gallego y en Inglés; las Simultaneidades de Español-Gallego e Inglés-Gallego Sociología; Turismo; Relaciones Laborales y RR.HH de Ferrol, así como Gestión Digital de la Información y un pequeño número de plazas de Ciencias Empresariales.

En este contexto, ha subrayado que la oferta académica de la UDC para el próximo curso incorpora un aumento del número de plazas en varias titulaciones. Así, el Grado en Biología cuenta con 70 plazas, siete más que en el curso anterior; el de Relaciones Internacionales, impartido conjuntamente con la Universidade de Vigo, alcanza las 30 en la UDC; y Arquitectura Técnica llega a las 55.

Con todo, entre las titulaciones con mayor número de plazas destacan Ingeniería Informática, con 259 plazas; Administración y Dirección de Empresas, con 180; Estudios de Arquitectura, con 132; y los grados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Derecho, Educación Infantil y Educación Primaria, con 120 plazas cada uno.