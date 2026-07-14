La Orquesta Sinfónica de Galicia inaugurará el X Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo

Un concierto pasado de la OSG en el Palacio de la Ópera Patricia G. Fraga

El Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo y la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) han firmado un convenio de colaboración, impulsado por Pablo Galdo, fundador y director artístico del certamen, y Juan Antonio Cuéllar, director gerente de la OSG. El acuerdo supone un importante paso en la consolidación del concurso como una de las citas pianísticas de mayor proyección internacional y refuerza el compromiso de ambas instituciones con la promoción del talento y la excelencia musical.

La X edición del Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo, organizada por la Asociación Música Clásica de Galicia (AMCG), se celebrará del 8 al 14 de agosto de 2026 y estará dedicada al legendario pianista Alfred Brendel, una de las figuras más influyentes de la interpretación pianística de las últimas décadas.

Fundado y dirigido por el pianista Pablo Galdo, de reconocido prestigio internacional y con una trayectoria artística que lo ha llevado a actuar en Europa, América, Asia y Oceanía, el concurso se ha consolidado como una referencia gracias a dos características únicas en el panorama internacional: no establece límite de edad para los participantes y ofrece plena libertad en la elección del repertorio, permitiendo que cada pianista muestre su personalidad artística sin restricciones. La incorporación de la Orquesta Sinfónica de Galicia como institución colaboradora supone un importante respaldo para el crecimiento del certamen. Bajo la dirección gerencial de Juan Antonio Cuéllar, compositor, director de orquesta y gestor cultural de reconocido prestigio internacional, la OSG se ha consolidado como una de las formaciones sinfónicas españolas de mayor reconocimiento. Desde su creación en 1992 ha actuado en algunas de las principales salas de Europa y América junto a artistas de referencia internacional y se ha convertido, además, en un referente en la difusión digital de la música clásica gracias a uno de los canales de YouTube de orquestas sinfónicas más seguidos de Europa.

Con este convenio, el Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo continúa fortaleciendo su red de alianzas con instituciones de primer nivel, reafirmando su vocación de convertirse en un referente internacional para pianistas de todas las generaciones y consolidando a Vigo como un punto de encuentro para el talento pianístico internacional.

La décima edición reunirá en Vigo a intérpretes procedentes de numerosos países, reforzando la proyección internacional de la ciudad y el compromiso de la Asociación Música Clásica de Galicia con la excelencia musical y la difusión de la cultura.