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A Coruña

La ONCE presentará en A Coruña el cupón dedicado al eclipse de sol

Redacción
14/07/2026 15:18
Punto de venta de la ONCE en A Coruña
Punto de venta de la ONCE en A Coruña
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La ONCE presentará en A Coruña el cupón que la organización dedicará al histórico eclipse total de sol, que tendrá lugar el 12 de agosto.

El sorteo del 18 de julio de la Lotería Nacional rinde homenaje al V Centenario de la expedición Loaysa

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El acto tendrá lugar en el Museo de Ciencia y Tecnología (Muncyt) el próximo 27 de julio, con la presencia de representantes de la dirección de la organización.

Es habitual que la ONCE dedique sus cupones a acontecimientos, personajes o monumentos. En este caso será el histórico eclipse solar, que en A Coruña se podrá disfrutar en su totalidad, el que protagonizará los cupones del sorteo.

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