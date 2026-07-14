A Coruña
La ONCE presentará en A Coruña el cupón dedicado al eclipse de sol
La ONCE presentará en A Coruña el cupón que la organización dedicará al histórico eclipse total de sol, que tendrá lugar el 12 de agosto.
El acto tendrá lugar en el Museo de Ciencia y Tecnología (Muncyt) el próximo 27 de julio, con la presencia de representantes de la dirección de la organización.
Es habitual que la ONCE dedique sus cupones a acontecimientos, personajes o monumentos. En este caso será el histórico eclipse solar, que en A Coruña se podrá disfrutar en su totalidad, el que protagonizará los cupones del sorteo.