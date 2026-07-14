La hostelería de A Coruña podrá instalar barras el día del eclipse, pero está obligada a ofrecer baños

Ambiente en la zona del Orzán en San Juan German Barreiros

El 12 de agosto la hostelería de A Coruña vivirá, en las zonas más próximas a los puntos de observación, un 'San Juan 2.0'. Y, dada la alta afluencia de visitantes que se prevén, la alcaldesa, Inés Rey, anunció este martes que los locales podrán instalar barras en el exterior, pero siguiendo una serie de condiciones.

El Ayuntamiento publicará un bando especial para el día del eclipse, pero la regidora adelantó que, quienes coloquen las barras, deberán permitir el uso de sus aseos o, en caso de que no sea así, instalar un baño químico para evitar que la gente orine en la calle, como se da en San Juan.

Además, estará prohibido poner música o cualquier tipo de animación con altavoces de 19.45 a 20.30 horas, con el fin de evitar "distorsiones" y que "todos podamos disfrutar del fenómeno", añadió la regidora.