La Autoridad Portuaria renueva el firme de la carretera exterior entre San Diego y Oza

Los operarios trabajan desde esta mañana en la renovación del firme de la carretera Cedida

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha iniciado este martes las obras de renovación del firme en la carretera exterior del puerto, en el tramo comprendido entre las rotondas de acceso a los muelles de San Diego y Oza. La actuación, que afecta a un recorrido de aproximadamente un kilómetro, forma parte del plan de mantenimiento del puerto interior y se desarrollará sin cortes totales al tráfico.

Los trabajos consisten en el fresado y reposición del pavimento con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y garantizar la conservación de una de las principales vías de comunicación del recinto portuario, que además es utilizada por el tráfico general.

Para minimizar las molestias, la Autoridad Portuaria ha informado de que únicamente se ocupará el carril en el que se esté trabajando en cada momento, habilitándose un paso alternativo para los vehículos. De este modo, la circulación podrá mantenerse durante toda la ejecución de las obras.

La duración de las obras será de dos semanas Cedida

Asimismo, la intervención no afectará al tráfico ferroviario que discurre por la zona, por lo que el paso de trenes continuará con normalidad.

La duración prevista de las obras es de unas dos semanas, aunque este plazo podría modificarse en función del avance de los trabajos y de las condiciones meteorológicas.

La renovación del firme se enmarca en el plan de conservación y mantenimiento que la Autoridad Portuaria desarrolla en el puerto interior de A Coruña para preservar el buen estado de sus infraestructuras y de la red viaria portuaria.

Este programa cuenta con un presupuesto superior al millón de euros y contempla nuevas actuaciones en otros viales y muelles del recinto portuario una vez finalicen los trabajos entre San Diego y Oza.

Desde la Autoridad Portuaria agradecen la colaboración de los usuarios y de la ciudadanía durante la ejecución de las obras y recomiendan extremar la precaución al circular por la zona, respetando en todo momento la señalización provisional instalada.