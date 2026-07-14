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A Coruña

Intervenidas en A Coruña más de 1.000 camisetas deportivas falsificadas  

Redacción
14/07/2026 11:21
Camisetas deportivas falsificadas
el material incautado está valorado en más de 105.000 euros
Guardia Civil
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La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas por su presunta implicación en delitos contra la propiedad industrial tras intervenir 1.053 camisetas y equipaciones deportivas falsificadas en distintos puntos de la provincia de A Coruña. La actuación se enmarca en la Operación MUCE, desarrollada para combatir la venta y distribución de productos falsificados.

Según ha informado el Instituto Armado, el material incautado está valorado en más de 105.000 euros y estaba compuesto, principalmente, por camisetas de selecciones nacionales y clubes de fútbol de gran demanda.

Además de la investigación por delitos contra la propiedad industrial, los agentes tramitaron diversas denuncias por infracciones relacionadas con la normativa de contrabando y la Ley de Seguridad Ciudadana.

La Guardia Civil recuerda que la comercialización de productos falsificados no solo supone un perjuicio para las marcas y los comerciantes que operan legalmente, sino que también puede afectar a los consumidores, que adquieren artículos de menor calidad creyendo, en ocasiones, que son originales. Asimismo, este tipo de prácticas favorece la economía irregular y vulnera los derechos de propiedad industrial.

Cómo evitar comprar una falsificación

Para reducir el riesgo de adquirir productos falsificados, la Guardia Civil recomienda: 

  • Comprar únicamente en tiendas y distribuidores oficiales. 

  • Desconfiar de ofertas con precios muy inferiores a los habituales. 

  • Revisar las etiquetas, acabados y la calidad del producto. 

  • Solicitar siempre el ticket o la factura de compra. 

  • Denunciar cualquier venta que resulte sospechosa. 

La Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones dentro de la Operación MUCE con el objetivo de combatir la distribución de mercancías falsificadas y garantizar un comercio seguro y ajustado a la legalidad.

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