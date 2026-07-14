el material incautado está valorado en más de 105.000 euros Guardia Civil

La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas por su presunta implicación en delitos contra la propiedad industrial tras intervenir 1.053 camisetas y equipaciones deportivas falsificadas en distintos puntos de la provincia de A Coruña. La actuación se enmarca en la Operación MUCE, desarrollada para combatir la venta y distribución de productos falsificados.

Según ha informado el Instituto Armado, el material incautado está valorado en más de 105.000 euros y estaba compuesto, principalmente, por camisetas de selecciones nacionales y clubes de fútbol de gran demanda.

Además de la investigación por delitos contra la propiedad industrial, los agentes tramitaron diversas denuncias por infracciones relacionadas con la normativa de contrabando y la Ley de Seguridad Ciudadana.

La Guardia Civil recuerda que la comercialización de productos falsificados no solo supone un perjuicio para las marcas y los comerciantes que operan legalmente, sino que también puede afectar a los consumidores, que adquieren artículos de menor calidad creyendo, en ocasiones, que son originales. Asimismo, este tipo de prácticas favorece la economía irregular y vulnera los derechos de propiedad industrial.

Cómo evitar comprar una falsificación

Para reducir el riesgo de adquirir productos falsificados, la Guardia Civil recomienda:

Comprar únicamente en tiendas y distribuidores oficiales.

Desconfiar de ofertas con precios muy inferiores a los habituales.

Revisar las etiquetas, acabados y la calidad del producto.

Solicitar siempre el ticket o la factura de compra.

Denunciar cualquier venta que resulte sospechosa.

La Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones dentro de la Operación MUCE con el objetivo de combatir la distribución de mercancías falsificadas y garantizar un comercio seguro y ajustado a la legalidad.