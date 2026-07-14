Intervenidas en A Coruña más de 1.000 camisetas deportivas falsificadas
La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas por su presunta implicación en delitos contra la propiedad industrial tras intervenir 1.053 camisetas y equipaciones deportivas falsificadas en distintos puntos de la provincia de A Coruña. La actuación se enmarca en la Operación MUCE, desarrollada para combatir la venta y distribución de productos falsificados.
Según ha informado el Instituto Armado, el material incautado está valorado en más de 105.000 euros y estaba compuesto, principalmente, por camisetas de selecciones nacionales y clubes de fútbol de gran demanda.
Además de la investigación por delitos contra la propiedad industrial, los agentes tramitaron diversas denuncias por infracciones relacionadas con la normativa de contrabando y la Ley de Seguridad Ciudadana.
La Guardia Civil recuerda que la comercialización de productos falsificados no solo supone un perjuicio para las marcas y los comerciantes que operan legalmente, sino que también puede afectar a los consumidores, que adquieren artículos de menor calidad creyendo, en ocasiones, que son originales. Asimismo, este tipo de prácticas favorece la economía irregular y vulnera los derechos de propiedad industrial.
Cómo evitar comprar una falsificación
Para reducir el riesgo de adquirir productos falsificados, la Guardia Civil recomienda:
- Comprar únicamente en tiendas y distribuidores oficiales.
- Desconfiar de ofertas con precios muy inferiores a los habituales.
- Revisar las etiquetas, acabados y la calidad del producto.
- Solicitar siempre el ticket o la factura de compra.
- Denunciar cualquier venta que resulte sospechosa.
La Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones dentro de la Operación MUCE con el objetivo de combatir la distribución de mercancías falsificadas y garantizar un comercio seguro y ajustado a la legalidad.