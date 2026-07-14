Hijos de Rivera destina 12 millones de euros a un contrato de patrocinio del Xacobeo

Acto de firma del patrocinio de Hijos de Rivera del Xacobeo German Barreiros

Corporación Hijos de Rivera y la Xunta de Galicia vuelven a estrechar lazos mediante la firma de un contrato de patrocinio del Xacobeo 2027, como ya ocurrió en la edición anterior y que ahora se vuelve a repetir. La empresa que produce y distribuye la conocida cerveza Estrella Galicia aportará 12 millones de euros para colaborar en la promoción del Año Santo.y estará presente en todos los soportes y acciones que se desarrollen.

La empresa impulsará la notoriedad del Xacobeo 2027 incluyendo el logo del evento en sus productos y comunicaciones de marcas.

El presidente ejecutivo de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, escenificaron esta unión con la firma del acuerdo y un apretón de manos en la sede corporativa de la compañía, en el polígono de A Grela.

"Es un día muy importante porque iniciamos un camino juntos. Es un acuerdo que representa nuestro origen", afirmó Rivera. Además, destacó que es una "grandísima oportunidad" para potenciar este evento, traer "riqueza" a Galicia e impactar "positivamente" en la gente.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, agradeció la aportación de Hijos de Rivera. "No hay cosas tan gallegas como Estrella Galicia y el Xacobeo", señaló. También resaltó las bondades del Xacobeo, una iniciativa de "cohesión" para el territorio gallego.

La empresa que elabora Estrella Galicia afirma que la "trascendencia y relevancia" del Xacobeo queda reflejada en los datos que avalan la iniciativa: "En su última edición 2021-2022 contó con más de 7.000 actividades culturales y artísticas distribuidas en más de 312 escenarios repartidos por toda Galicia, entre las que destacan eventos musicales, actividades deportivas, exposiciones, ciclos de teatro, impulso a festejos tradicionales, ferias turísticas y presencia en mercados internacionales, entre otras".