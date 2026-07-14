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A Coruña

Entregan una vivienda a la madre ucraniana con cuatro hijos a la que aplazaron un desahucio en A Coruña

Ep
14/07/2026 15:01
Alrededor de 70 personas se han concentrado en la mañana de este jueves frente al número 4 de la calle Vicente Aleixandre, en el barrio coruñés de Monelos, para protestar contra el desalojo de una madre refugiada ucraniana con cuatro hijos
Alrededor de 70 personas protestaron contra el desalojo de la mujer con cuatro hijos
Javier Alborés
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La madre ucraniana con cuatro hijos, a la que la semana pasada aplazaron un desahucio en A Coruña, finalmente tendrá una vivienda después de que el Ayuntamiento le haya entregado este martes las llaves de un piso municipal destinado a situaciones de emergencia habitacional.

Así, lo ha confirmado el abogado de la afectada, Antonio Vázquez, en declaraciones a Europa Press. "Es una vivienda correcta, de emergencia social, compartida con otra familia", ha explicado.

A este respecto ha añadido que "no se puede estar contento cuando uno sufre una situación traumática y pasas de vivir en tu piso, con tu familia y en tu intimidad, a compartir con una serie de limitaciones". "No cabía otra alternativa", ha incidido.

Según ha recalcado, se trata de "una solución provisional, temporal por seis meses". "Durante ese plazo, una de las obligaciones que ella contrae es realizar una búsqueda activa de vivienda", ha señalado.

Desahucio paralizado

El desahucio del piso en el que vivía la mujer, ubicado en la calle Vicente Alexandre, fue paralizado el pasado jueves y pospuesto hasta este miércoles, día 15, a las 09.00 horas.

El motivo de este aplazamiento fue la firma de un documento por parte de esta madre ucraniana en el que se comprometía a abandonar el inmueble voluntariamente y a tramitar con Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña la activación del dispositivo de emergencia social. De este modo, el consistorio le ofrecería una alternativa habitacional.

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